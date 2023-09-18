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18 сентября, 13:24

Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", сказал он.

Глава государства отметил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года. Теперь, по его словам, важно сформировать условия для "дальнейшего стабильного и долгосрочного развития".

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в российской экономике надёжной и стабильной. По его словам, она напрямую отражается, в частности, и на Союзном государстве.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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