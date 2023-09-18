Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", — сказал он.

Глава государства отметил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года. Теперь, по его словам, важно сформировать условия для "дальнейшего стабильного и долгосрочного развития".