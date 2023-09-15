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15 сентября, 09:32

Путин назвал надёжной и стабильной ситуацию в российской экономике

<p>Путин на встрече с Лукашенко в Сочи. Обложка ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72276" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Кremlin.ru</a></p>

Путин на встрече с Лукашенко в Сочи. Обложка © Кremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал надёжной и стабильной текущую ситуацию в российской экономике, которая напрямую отражается, в частности, и на Союзном государстве.

Президент России Владимир Путин назвал надёжной и стабильной ситуацию в российской экономике на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь всё стабильно, надёжно развивается", — сказал Путин в начале беседы.

Также российский лидер пообещал "подробно проинформировать" Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета.

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Как уже писал Лайф, сегодня Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи. В ходе встречи белорусский лидер поздравил президента РФ с выборами в регионах, назвав их "большим успехом", а Путин рассказал Лукашенко об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Александр Юнашев
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