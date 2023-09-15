Путин назвал надёжной и стабильной ситуацию в российской экономике
Путин на встрече с Лукашенко в Сочи. Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал надёжной и стабильной текущую ситуацию в российской экономике, которая напрямую отражается, в частности, и на Союзном государстве.
Президент России Владимир Путин назвал надёжной и стабильной ситуацию в российской экономике на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь всё стабильно, надёжно развивается", — сказал Путин в начале беседы.
Также российский лидер пообещал "подробно проинформировать" Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета.
Как уже писал Лайф, сегодня Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи. В ходе встречи белорусский лидер поздравил президента РФ с выборами в регионах, назвав их "большим успехом", а Путин рассказал Лукашенко об итогах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.