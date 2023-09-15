Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал надёжной и стабильной текущую ситуацию в российской экономике, которая напрямую отражается, в частности, и на Союзном государстве.

Президент России Владимир Путин назвал надёжной и стабильной ситуацию в российской экономике на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь всё стабильно, надёжно развивается", — сказал Путин в начале беседы.