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15 сентября, 09:36

"Большой успех": Лукашенко оценил выборы в России

Лукашенко на встрече с Путиным назвал итоги выборов в России большим успехом

Итоги выборов в России, показавшие поддержку предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур, являются большим успехом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все ваши кандидаты на должность губернаторов были поддержаны, это большой успех", — подчеркнул белорусский лидер на встрече с Путиным в Сочи.

Ранее Лукашенко поздравил президента РФ с успешным проведением выборов. Политик выразил надежду, что народные избранники поспособствуют укреплению межрегионального сотрудничества с Белоруссией, а также будут прилагать усилия к реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнёрства между Минском и Москвой.

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Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Состоялись кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов Федерации (23 прямых и 3 через голосование в парламенте) и выборы депутатов заксобраний в 16 субъектах РФ.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Никита Никонов
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