"Большой успех": Лукашенко оценил выборы в России

Итоги выборов в России, показавшие поддержку предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур, являются большим успехом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все ваши кандидаты на должность губернаторов были поддержаны, это большой успех", — подчеркнул белорусский лидер на встрече с Путиным в Сочи.

Ранее Лукашенко поздравил президента РФ с успешным проведением выборов. Политик выразил надежду, что народные избранники поспособствуют укреплению межрегионального сотрудничества с Белоруссией, а также будут прилагать усилия к реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнёрства между Минском и Москвой.