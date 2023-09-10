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10 сентября, 19:04

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов в России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба главы соседней республики.

"Уверенная победа представителей партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов госвласти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества, — говорится в поздравительной телеграмме, направленной Путину.

Вместе с тем Лукашенко выразил надежду, что народные избранники поспособствуют укреплению межрегионального сотрудничества с Белоруссией, а также будут прилагать силы к реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнёрства между Минском и Москвой. В заключение президент Белоруссии пожелал Путину благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил действующего мэра Москвы Сергея Собянина с победой на выборах. Градоначальник по итогам онлайн-голосования набирает, предварительно, более двух миллионов голосов. На втором месте пока расположился Леонид Зюганов, затем — Борис Чернышов.

Опубликованы первые результаты выборов во всех новых регионах России

Опубликованы первые результаты выборов во всех новых регионах России

Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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