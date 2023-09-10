Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов в России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба главы соседней республики.

"Уверенная победа представителей партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов госвласти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества, — говорится в поздравительной телеграмме, направленной Путину.

Вместе с тем Лукашенко выразил надежду, что народные избранники поспособствуют укреплению межрегионального сотрудничества с Белоруссией, а также будут прилагать силы к реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнёрства между Минском и Москвой. В заключение президент Белоруссии пожелал Путину благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.