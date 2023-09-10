Зампред ЦИК поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Данные ДЭГ: Собянин, предварительно, набрал более двух миллионов голосов
Сергей Собянин, предварительно, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы (по итогам расшифровки онлайн-голосования). Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.
На втором месте Леонид Зюганов (КПРФ), который набрал по результатам онлайн-выборов 212 153 голоса. Третью строчку занимает Борис Чернышов (ЛДПР) — 159 313 голосов. Четвёртый — Владислав Даванков ("Новые люди") — 136 573 голоса, пятый — Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") — 103 762 голоса.
Зампред ЦИК России Николай Булаев поздравил Собянина с победой на выборах, отметив, что голосов с классических участков гораздо меньше, чем онлайн.
"Мы, конечно, окончательное поздравление оформим в виде телеграммы от Эллы Александровны (Памфиловой, главы ЦИК. — Прим. Лайфа) и Центральной избирательной комиссии. А сейчас, учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен. От нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семёновичу (Собянину) со столь убедительной победой", — сказал Булаев в инфоцентре ЦИК.
Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила о рекордной явке на выборы мэра. По её словам, проголосовало более 3,28 миллиона человек.
Напомним, в 20:00 в Москве завершилось голосование на выборах мэра. На пост баллотировались пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Накануне свой выбор сделал президент России Владимир Путин.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончились 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они прошли в специально установленный единый день голосования и граждане смогли свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
ТАСС / Сергей Карпухин