Зампред ЦИК поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин, предварительно, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы (по итогам расшифровки онлайн-голосования). Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

На втором месте Леонид Зюганов (КПРФ), который набрал по результатам онлайн-выборов 212 153 голоса. Третью строчку занимает Борис Чернышов (ЛДПР) — 159 313 голосов. Четвёртый — Владислав Даванков ("Новые люди") — 136 573 голоса, пятый — Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") — 103 762 голоса.

Зампред ЦИК России Николай Булаев поздравил Собянина с победой на выборах, отметив, что голосов с классических участков гораздо меньше, чем онлайн.

"Мы, конечно, окончательное поздравление оформим в виде телеграммы от Эллы Александровны (Памфиловой, главы ЦИК. — Прим. Лайфа) и Центральной избирательной комиссии. А сейчас, учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен. От нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семёновичу (Собянину) со столь убедительной победой", — сказал Булаев в инфоцентре ЦИК.