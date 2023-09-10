Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Количество проголосовавших москвичей [по предварительным данным] — 3 млн 285 тысяч 128 человек, <…> хорошая явка. Больше 40%, <…> почти 50%", — сказала Кириллова в ходе видеосвязи с Центризбиркомом.

На выборах мэра в 2018 году явка составила почти 31%, а в 2013-м — более 32%. Тогда голосование длилось 12 часов, но возможности проголосовать дистанционно у жителей столицы не было.