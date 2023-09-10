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10 сентября, 17:56

Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Количество проголосовавших москвичей [по предварительным данным] — 3 млн 285 тысяч 128 человек, <…> хорошая явка. Больше 40%, <…> почти 50%", — сказала Кириллова в ходе видеосвязи с Центризбиркомом.

На выборах мэра в 2018 году явка составила почти 31%, а в 2013-м — более 32%. Тогда голосование длилось 12 часов, но возможности проголосовать дистанционно у жителей столицы не было.

Напомним, в 20:00 в Москве завершилось голосование на выборах мэра. На пост баллотировались пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Накануне свой выбор сделал президент России Владимир Путин.

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Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, где граждане смогут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Никита Никонов
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