Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра
В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Количество проголосовавших москвичей [по предварительным данным] — 3 млн 285 тысяч 128 человек, <…> хорошая явка. Больше 40%, <…> почти 50%", — сказала Кириллова в ходе видеосвязи с Центризбиркомом.
На выборах мэра в 2018 году явка составила почти 31%, а в 2013-м — более 32%. Тогда голосование длилось 12 часов, но возможности проголосовать дистанционно у жителей столицы не было.
Напомним, в 20:00 в Москве завершилось голосование на выборах мэра. На пост баллотировались пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Накануне свой выбор сделал президент России Владимир Путин.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, где граждане смогут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев