"Плеяда патриотов-созидателей": Политолог оценила итоги набсовета платформы "Россия — страна возможностей"

Платформа "Россия — страна возможностей" (РСВ), созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина, выявила и объединила новую плеяду патриотов-созидателей. За пять лет работы проекты РСВ вырастили надёжных помощников страны, отметила в беседе с Лайфом политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

"Сформированное за пять лет сообщество выявило и объединило новую плеяду патриотов-созидателей. Сегодня это настоящая команда пассионариев, грамотных и достаточно высококвалифицированных специалистов из различных отраслей, надёжных помощников страны и президента. С точки зрения социального климата цифры говорят сами за себя: если в 2017 году, ещё до создания платформы, от 35 до 39% россиян верили, что у молодёжи есть возможность себя реализовать, то сегодня этот показатель достиг рекордного уровня и составил свыше 80%", — сказала Карпова.

Причём показательно, что за последний год, когда против нашей страны была развёрнута тотальная информационная война, уровень уверенности граждан в будущем России только повысился. Кроме того, как указала собеседница Лайфа, на заседании наблюдательного совета главной стала роль РСВ в подготовке кадров. Благодаря программам платформы талантливые люди реально меняют свою жизнь. При этом они участвуют в конкурсе не просто для того, чтобы поучаствовать, а для того, чтобы "здесь и сейчас построить настоящее будущее России".

Эксперт также напомнила, что победители конкурсов РСВ в числе первых начали активную работу в Новороссии. При этом некоторые из них отправились добровольцами в зону СВО. Так, Путин сегодня привёл в пример замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана, который отказался от брони и ушёл на фронт. Другие же победители платформы приняли предложения о работе в правительствах новых субъектов РФ, а некоторые реализуют там медийные проекты, создавая тем самым возможности для самореализации местной молодёжи.