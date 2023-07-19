Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства озвучил впечатляющие результаты работы платформы — в её программах приняли участие уже более 20 миллионов человек. Президент также привёл статистику, согласно которой в 2017 году лишь 37% молодых россиян считали, что в стране созданы хорошие условия для самореализации, а сейчас этот показатель — более 80%.

"Участниками программ стали 20 миллионов человек. Это впечатляет. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, участие в этих программах приняли наши друзья из более чем 150 стран... Людям активным, ищущим себя и стремящимся к результату очень важно, и они это чувствуют, что все мероприятия направлены на то, чтобы помочь человеку добиваться целей", — подчеркнул Путин.

Путин озвучил впечатляющие результаты работы АНО "Россия — страна возможностей". Видео © LIFE