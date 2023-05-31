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31 мая, 16:54

Эксперт "Дигории" перечислила топ-3 ценностей молодого поколения россиян

Политолог Карпова: "Движение первых" становится центральным инструментом участия молодёжи в жизни страны

За последние годы в России трансформировался подход к реализации молодёжной политики, в результате чего молодёжь теперь выступает не просто наблюдателем, но и активным участником процессов внутри государства. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвящённого возрождению молодёжных и детских организаций в России, рассказала член Экспертного клуба "Дигория" политолог Виктория Карпова.

Политолог Карпова считает, что "Движение первых" становится центральным инструментом участия молодёжи в жизни страны. Видео © LIFE

По её словам, портрет российской молодёжи тоже претерпел изменения в последние годы.

"Российская молодёжь показывает глубокую эмпатию, практику взаимовыручки, высокий уровень гражданской культуры. В топ-3 ценностей для молодого поколения входят высокий уровень благополучия, возможность работать и заботиться о своей семье и, что самое главное, приносить пользу своему народу", — обратила внимание эксперт.

По словам Карповой, социологические опросы показывают растущий тренд на "сопричастность" именно в молодой возрастной группе и с развитием Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" он наверняка будет укрепляться.

"Можно сказать, что Российское движение детей и молодёжи становится центральным инструментом деятельного участия молодёжи в жизни страны. Это стало результатом последовательной политики по созданию возможностей для самореализации подрастающего поколения россиян", — резюмировала политолог.

Любовь Глебова: "Движение первых" поможет воспитать ответственного маленького гражданина

Любовь Глебова: "Движение первых" поможет воспитать ответственного маленького гражданина

20 апреля 2022 года президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" поддержал инициативу школьницы из Севастополя Дианы Красовской о создании движения, объединяющего детей со всей России. А уже в июле закон о Российском движении детей и молодёжи был подписан. В документе сказано, что целью организации является "подготовка детей к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений культуры РФ и мира, а ещё развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры".

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц
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