Эксперт "Дигории" перечислила топ-3 ценностей молодого поколения россиян

За последние годы в России трансформировался подход к реализации молодёжной политики, в результате чего молодёжь теперь выступает не просто наблюдателем, но и активным участником процессов внутри государства. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвящённого возрождению молодёжных и детских организаций в России, рассказала член Экспертного клуба "Дигория" политолог Виктория Карпова.

Политолог Карпова считает, что "Движение первых" становится центральным инструментом участия молодёжи в жизни страны. Видео © LIFE

По её словам, портрет российской молодёжи тоже претерпел изменения в последние годы.

"Российская молодёжь показывает глубокую эмпатию, практику взаимовыручки, высокий уровень гражданской культуры. В топ-3 ценностей для молодого поколения входят высокий уровень благополучия, возможность работать и заботиться о своей семье и, что самое главное, приносить пользу своему народу", — обратила внимание эксперт.

По словам Карповой, социологические опросы показывают растущий тренд на "сопричастность" именно в молодой возрастной группе и с развитием Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" он наверняка будет укрепляться.

"Можно сказать, что Российское движение детей и молодёжи становится центральным инструментом деятельного участия молодёжи в жизни страны. Это стало результатом последовательной политики по созданию возможностей для самореализации подрастающего поколения россиян", — резюмировала политолог.