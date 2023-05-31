Любовь Глебова: "Движение первых" поможет воспитать ответственного маленького гражданина

Воспитание подрастающего поколения стало одной из важнейших функций государства, и большую роль в этой системе отведено Российскому движению детей и молодёжи "Движение первых". Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований рассказала Любовь Глебова — первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а с 2022 года ещё и председатель научно-методического совета "Движения первых".

Любовь Глебова рассказала, как подход к воспитанию личности изменился за последние 30 лет. Видео © LIFE

В ходе круглого стола она рассказала, как менялся подход к воспитанию в России за последние 30 лет. А изменения были значительные. Так, в 1992 году из закона об образовании исчезло понятие "воспитательные результаты", то есть государство фактически перестало заниматься воспитанием в привычном смысле слова, хотя запрос на это сохранялся как у общества, так и у педагогов. Но в обновлённой Конституции РФ, принятой в 2020 году, была прописана обязанность государства не только по защите детей, но и по их воспитанию.

"Воспитание из состояния неприличного действия три года назад было определено как то действие, которое государство определило как одно из важнейших направлений своей деятельности", — отметила Глебова.

Роль учителя с развитием информационных технологий тоже претерпела изменения, обратила внимание сенатор. Если раньше педагог был единственным источником знаний и пользовался масштабным уровнем доверия у своих подопечных, то сегодня учитель — далеко не единственный источник информации, поэтому здесь у него появляется дополнительная функция, а точнее, как выразилась Глебова, "миссия" стать для ребёнка навигатором в этой жизни.

"Сейчас важным является, чтобы у личности была ответственность не только перед собой и за себя, но и перед своей семьёй, перед своим работодателем, перед своим городом, перед своей страной. Формировать такую ответственность маленького гражданина и призвана та организация, о которой мы сегодня говорим", — рассказала она.