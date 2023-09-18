Старший механик трансокеанского круизного лайнера, 38-летний аргентинец Хуан Рутинелли, уже в третий раз проводит отпуск, помогая жителям Донбасса и украинским беженцам. В беседе с kp.ru он рассказал, что там люди воспринимают российских военных как освободителей, а также поделился страшными воспоминаниями об увиденном.

"Я увидел своими глазами, что происходит в Донбассе. Помню, как одна бабушка сказала: "Когда Северодонецк освободили..." Это очень важно: люди воспринимают российских солдат как освободителей", — отметил волонтёр.

Однажды к нему в палатку забежали девушка и трое молодых ребят в форме. Они попросили налить им чая, перекинулись парой весёлых фраз и уже собрались уходить, как Рутинелли, согласно их обычаям, нарисовал им вслед по воздуху католический крест двумя пальцами.

"Девушка увидела это, у неё слёзы выступили на глазах, и говорит: "Господи, если бы они только знали, как мы им благодарны!" Это то, что я сам видел и слышал", — вспомнил старший механик.

Также ему хорошо запомнилась жительница Мариуполя, у которой при упоминании нацбатальона "Азов"* буквально менялось выражение лица. Она назвала их садистами, а другие беженцы рассказали, что украинское командование отдавало приказ убивать местных. Одна женщина даже показывала снимки машин с надписью "Дети" и пробоинами от автоматных и пулемётных очередей.

По её словам, она посылала кадры родственникам в Днепропетровске, однако те отказались верить в происходящие в городе зверства. А другая беженка удивила Рутинелли реакцией на российские самолёты: в Донбассе она привыкла бояться вражеской техники и теперь, находясь в безопасном месте на территории России, просто не может так сразу переключиться.

"Думаю, это посттравматический синдром. <...> Я видел похожую реакцию у многих беженцев, когда пролетали самолёты. Некоторые даже падали на пол, обхватывали голову руками. Это первая неконтролируемая реакция, потом они понимали, что уже на территории России — и это российские самолёты", — пояснил инженер.

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