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20 сентября, 15:18

"А вы пока повоюйте": На Украине пришли в ярость от видео с плясками немцев под Moskau на Октоберфесте

В Сети завирусилось видео, на котором немцы танцуют под Moskau на Октоберфесте

В социальных сетях завирусилось видео с Октоберфеста-2023, на котором выпившие немцы танцуют под песню Moskau группы Dschinghis Khan. Как пишет EADaily, всё произошло в известнейшем на весь мир ресторане "Хофбройхаус".

Немцы на Октоберфесте-2023 пляшут под песню Moskau. Видео © VK / EADaily

Его подвыпившие посетители, видимо, не обращают внимания на сложную геополитическую обстановку и, выпив пива, с радостью подпевают знаменитой песне о России. Кстати, на Украине уже отметили, казалось бы, "нетипичное" поведение немцев.

"А вы пока повоюйте..." — пишет один из телеграм-каналов.

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Лайф рассказывал о шоке, испытанном американским журналистом Джексоном Хинклом при посещении Москвы. Он отметил прекрасные виды столицы России и удобство общественного транспорта. Также турист признался, что увиденное им напрочь затмевает западные мегаполисы вроде Лондона и Нью-Йорка.

Обложка ©

VK / EADaily

Матвей Константинов
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