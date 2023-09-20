"А вы пока повоюйте": На Украине пришли в ярость от видео с плясками немцев под Moskau на Октоберфесте
В Сети завирусилось видео, на котором немцы танцуют под Moskau на Октоберфесте
В социальных сетях завирусилось видео с Октоберфеста-2023, на котором выпившие немцы танцуют под песню Moskau группы Dschinghis Khan. Как пишет EADaily, всё произошло в известнейшем на весь мир ресторане "Хофбройхаус".
Немцы на Октоберфесте-2023 пляшут под песню Moskau. Видео © VK / EADaily
Его подвыпившие посетители, видимо, не обращают внимания на сложную геополитическую обстановку и, выпив пива, с радостью подпевают знаменитой песне о России. Кстати, на Украине уже отметили, казалось бы, "нетипичное" поведение немцев.
"А вы пока повоюйте..." — пишет один из телеграм-каналов.
Лайф рассказывал о шоке, испытанном американским журналистом Джексоном Хинклом при посещении Москвы. Он отметил прекрасные виды столицы России и удобство общественного транспорта. Также турист признался, что увиденное им напрочь затмевает западные мегаполисы вроде Лондона и Нью-Йорка.
VK / EADaily