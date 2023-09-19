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19 сентября, 05:25

Лучше Лос-Анджелеса и Майами: Американского журналиста шокировала красота Москвы

Американский журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона

<p>Обложка © <a href="https://unsplash.com/@belart84" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a> / Artem Beliaikin</p>

Обложка © Unsplash / Artem Beliaikin

Москва — шикарный город, если сравнивать его с такими западными мегаполисами, как, в частности, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл, посетивший столицу России.

"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место", сказал он в видео на своём YouTube-канале.

Хинкл отметил обслуживание, еду и инфраструктуру, которые на высшем уровне, а также чистоту и улицы, на которых нет бездомных и наркоманов. По всей видимости, на родине туриста они "пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите".

Кроме того, журналиста поразили виды на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного и парк "Зарядье". Он признался, что в Штатах нет ничего подобного.

"Это потрясающе", добавил гость столицы.

Северный речной вокзал посетило за этот год более миллиона человек

Северный речной вокзал посетило за этот год более миллиона человек

Схожее мнение о Москве сложилось и у владельца швейцарской газеты Die Weltwoche Роджера Кеппеля, который признался, что в шоке от увиденного, и назвал столицу России потрясающим городом. По его словам, реальная картина оказалась отличной от той, что рисуют западные СМИ.

Матвей Константинов
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