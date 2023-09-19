Лучше Лос-Анджелеса и Майами: Американского журналиста шокировала красота Москвы

Москва — шикарный город, если сравнивать его с такими западными мегаполисами, как, в частности, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл, посетивший столицу России.

"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

Хинкл отметил обслуживание, еду и инфраструктуру, которые на высшем уровне, а также чистоту и улицы, на которых нет бездомных и наркоманов. По всей видимости, на родине туриста они "пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите".

Кроме того, журналиста поразили виды на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного и парк "Зарядье". Он признался, что в Штатах нет ничего подобного.

"Это потрясающе", — добавил гость столицы.