Ожидал совсем другого: Швейцарского журналиста удивила прогулка по Москве

Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву. Журналист остался в приятном шоке от увиденного и назвал российскую столицу процветающим городом. Он рассказал, что получил "интересное" впечатление. Картина оказалась отличной от того, что о России пишут западные СМИ, заявляющие о крахе экономики страны. По оценке Кеппеля, уровень жизни в Москве не уступает европейскому, а многое в этом городе отражает общий разворот с Запада на Восток.

Швейцарский журналист Роджер Кеппель приехал в Москву и остался в приятном шоке от увиденного. Видео © YouTube / DIE WELTWOCHE (Wochenmagazin)

"Мы на Западе склонны путать нашу сторону света со всем земным шаром. Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы — своего рода символ этих изменений в мире", — отметил Кеппель.

Свой репортаж он вёл с "одной из торговых улиц города", недалеко от Большого театра и Красной площади. Журналист подчеркнул, что в уличных кафе и ресторанах есть всё, что захочется.

"Так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Наоборот, меня заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, инфляция составляет что-то около двух с половиной-трёх процентов, так что экономика находится в надёжном состоянии", — подчеркнул владелец Die Weltwoche.

Кроме того, Кеппель удивился качеству связи в столице и тому, как хорошо освещается город.