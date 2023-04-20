Немецкие туристы рассказали о вещах, которые их приятно удивили в Тюмени
"Дзен": Туристы из Германии пришли в восторг от качества дорог в Тюмени
Тюменский Мост влюблённых. Обложка © Wikipedia.org
Российская тревел-блогерша в личном блоге на платформе "Дзен" рассказала, что восхитило туристов из Германии, которые впервые приехали в Тюмень. Как ни странно, немцы в первую очередь высоко оценили качество дорог в сибирском городе. Также они пришли в восторг от удобства развязок и отметили присутствие велодорожек.
"Ваши дороги такие же идеальные, как в Германии! Такие удобные развязки, широкие полосы, есть даже отдельные дорожки для велосипедистов по всему городу", — сказали немецкие путешественники.
Вместе с тем жителей Германии приятно удивило большое количество круглосуточных аптек и продуктовых магазинов. Они отметили удобство возможности купить товары или лекарства в любое время суток. Кроме того, туристов порадовал комфорт в бесплатных туалетах, которые, по их словам, есть практически на каждом шагу.
А ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог. Глава государства отметил, что есть определённые сложности, но вместе с тем выразил надежду, что удержать темп получится.