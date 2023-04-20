Немецкие туристы рассказали о вещах, которые их приятно удивили в Тюмени

Российская тревел-блогерша в личном блоге на платформе "Дзен" рассказала, что восхитило туристов из Германии, которые впервые приехали в Тюмень. Как ни странно, немцы в первую очередь высоко оценили качество дорог в сибирском городе. Также они пришли в восторг от удобства развязок и отметили присутствие велодорожек.

"Ваши дороги такие же идеальные, как в Германии! Такие удобные развязки, широкие полосы, есть даже отдельные дорожки для велосипедистов по всему городу", — сказали немецкие путешественники.

Вместе с тем жителей Германии приятно удивило большое количество круглосуточных аптек и продуктовых магазинов. Они отметили удобство возможности купить товары или лекарства в любое время суток. Кроме того, туристов порадовал комфорт в бесплатных туалетах, которые, по их словам, есть практически на каждом шагу.