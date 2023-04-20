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20 апреля, 09:32

Немецкие туристы рассказали о вещах, которые их приятно удивили в Тюмени

"Дзен": Туристы из Германии пришли в восторг от качества дорог в Тюмени

<p>Тюменский Мост влюблённых. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Тюменский Мост влюблённых. Обложка © Wikipedia.org

Российская тревел-блогерша в личном блоге на платформе "Дзен" рассказала, что восхитило туристов из Германии, которые впервые приехали в Тюмень. Как ни странно, немцы в первую очередь высоко оценили качество дорог в сибирском городе. Также они пришли в восторг от удобства развязок и отметили присутствие велодорожек.

"Ваши дороги такие же идеальные, как в Германии! Такие удобные развязки, широкие полосы, есть даже отдельные дорожки для велосипедистов по всему городу", — сказали немецкие путешественники.

Вместе с тем жителей Германии приятно удивило большое количество круглосуточных аптек и продуктовых магазинов. Они отметили удобство возможности купить товары или лекарства в любое время суток. Кроме того, туристов порадовал комфорт в бесплатных туалетах, которые, по их словам, есть практически на каждом шагу.

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А ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог. Глава государства отметил, что есть определённые сложности, но вместе с тем выразил надежду, что удержать темп получится.

Наталья Исакова
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