Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России

Рекордные темпы, которыми в России ведётся строительство жилья и дорог, необходимо удержать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты прошлого года в строительной отрасли говорят сами за себя: зафиксированы рекордные объёмы и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог.

"Задача правительства и коллег в субъектах Федерации на местах — удержать этот темп", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что обсуждал эту тему с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава государства отметил, что есть определённые сложности, но вместе с тем выразил надежду, что удержать темп получится.