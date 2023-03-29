Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России
Рекордные темпы, которыми в России ведётся строительство жилья и дорог, необходимо удержать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты прошлого года в строительной отрасли говорят сами за себя: зафиксированы рекордные объёмы и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог.
"Задача правительства и коллег в субъектах Федерации на местах — удержать этот темп", — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что обсуждал эту тему с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава государства отметил, что есть определённые сложности, но вместе с тем выразил надежду, что удержать темп получится.
"Решения на этот счёт также приняты, в том числе выделены дополнительные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры — плюс 315 миллиардов в текущем году", — заявил Путин.
Ранее президент поручил кабмину подумать над включением в ипотеку расходов на окна и двери. Правительство совместно с "Дом.рф", ЦБ и Агентством по страхованию вкладов должны проанализировать данную инициативу до 1 июня. Эксперт Сергей Шихов считает, что это полезная и нужная мера.
LIFE / Павел Баранов