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29 марта, 14:43

Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России

Рекордные темпы, которыми в России ведётся строительство жилья и дорог, необходимо удержать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты прошлого года в строительной отрасли говорят сами за себя: зафиксированы рекордные объёмы и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог.

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"Задача правительства и коллег в субъектах Федерации на местах — удержать этот темп", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что обсуждал эту тему с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава государства отметил, что есть определённые сложности, но вместе с тем выразил надежду, что удержать темп получится.

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"Решения на этот счёт также приняты, в том числе выделены дополнительные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры — плюс 315 миллиардов в текущем году", — заявил Путин.

Ранее президент поручил кабмину подумать над включением в ипотеку расходов на окна и двери. Правительство совместно с "Дом.рф", ЦБ и Агентством по страхованию вкладов должны проанализировать данную инициативу до 1 июня. Эксперт Сергей Шихов считает, что это полезная и нужная мера.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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