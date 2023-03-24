Эксперт счёл полезной идею о включении в ипотеку расходов на встроенную мебель

Покупка квартиры с меблировкой ускоряет процесс заезда в собственное жильё. Об этом в беседе с Лайфом заявил генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов, комментируя поручение президента России Владимира Путина правительству разработать механизм по включению в сумму ипотеки на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.

По словам эксперта, в условиях нестабильности рынка недвижимости покупка квартиры с меблировкой становится реальным решением для многих.

"Инициатива полезная и нужная, но многое будет зависеть от того, какие механизмы работы будут предложены для отечественных мебельных производителей и застройщиков. Уверен, что соответствующие ведомства постараются учесть мнение всех сторон этого процесса", — сказал Шихов.

Он добавил, что пять лет назад заказы на меблировку поступали чаще от премиальных девелоперов и касались только некоторых зон помещений. Сегодня ракурс смещается в сторону более комплексной меблировки сразу нескольких зон и расширяется в сторону среднего ценового сегмента.