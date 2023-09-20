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20 сентября, 15:00

Эмоционально и физически : Каждый пятый россиянин страдает от осенней хандры, показал опрос

Kp.ru: 24% россиян любят осень, а 20% — страдают от осенней хандры

В центральную часть России пришло бабье лето, а в Хабаровском крае уже выпал снег. Психологи предупредили, что с наступлением холодов приходит и осенняя хандра. Как оказалось, с сезонной апатией сталкивается каждый пятый россиянин. Об этом говорят итоги опроса kp.ru.

20% опрошенных рассказали, что осенняя погода вызывает у них уныние и в это время года всегда эмоционально плохо. Ещё 17% отметили, что в эту пору обостряются хронические болезни, поэтому плохо не только эмоционально, но и физически.

"Осенью рано темнеет, мало солнца, а настроение без солнца плохое и обостряются болезни. Осень — это дожди, надо теплей одеваться. Не люблю это время", рассказал участник опроса.

8% респондентов отметили, что хандра настигает их редко и проходит буквально за пару дней. А 24%, наоборот, любят осень и чувствуют себя прекрасно.

"Осень любимое время года. У нас на юге сейчас +25, ещё вовсю купаются люди. Жаль, что я работаю", поделился респондент.

Оставшийся 31% опрошенных заявили, что их эмоциональное состояние не зависит от погоды. Главное, по словам респондентов, занять себя делами, тогда времени для хандры не останется.

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Обложка ©

Unsplash / Damir Samatkulov

Александра Мышляева
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