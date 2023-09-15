Врач назвал способы побороть осеннюю хандру и объяснил, как не спутать её с депрессией

С приходом осени многие люди начинают чувствовать себя хуже: появляется тоска, падает работоспособность, а настроение оставляет желать лучшего. Вместе с тем в это же время года зачастую обостряется депрессия. О том, как отличить реальное психическое заболевание от простой осенней хандры, читателям Лайфа рассказал заведующий терапевтическим отделением клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Дмитрий Лохматов.

Как отметил специалист, вообще в медицине нет официального диагноза "осенняя хандра" — скорее это культуральное понятие. Как правило, в него вкладывают незначительно выраженные тоску, упадок сил, отсутствие настроения, возникающие именно с приходом осени. Обычно эти признаки напрямую связаны с уменьшением длительности светового дня, похолоданием, пасмурной погодой, окончанием периода отпусков и необходимостью возвращаться к рутине. При этом не стоит путать такое состояние с настоящей депрессией. От последней осенняя хандра отличается меньшей степенью выраженности и отсутствием нарушения жизнедеятельности.

Так, чтобы побороть хандру, Лохматов рекомендует внести в распорядок дня то, что приносило удовольствие раньше. Это могут быть встречи с друзьями, прогулки на природе или просмотр фильмов, сериалов. Кроме того, следует включить в рацион продукты, богатые витамином D. Всё это, по словам собеседника Лайфа, должно улучшить психологическое здоровье.

"В отличие от осенней хандры, депрессия значительно тяжелее. Для неё характерно ощущение грусти, тоски без видимой причины. Снижается энергия, становится сложнее справляться с работой и повседневными делами. Перестаёт нравиться то, что доставляло удовольствие раньше. Появляется забывчивость, чувство вины, снижается концентрация внимания, самооценка. Будущее как будто перестаёт существовать", — сказал врач.

Лохматов добавил, что в такой ситуации будущее словно перестаёт существовать. Нарушается сон, снижается аппетит. Как правило, утром состояние хуже, к вечеру становится несколько легче. Если вы чувствуете такие симптомы, нужно обратиться к психиатру, отметил врач.