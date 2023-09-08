Психолог раскрыла, когда увольнение по собственному вызывает депрессию

Многие люди задумываются о том, чтобы сменить место работы. При этом стоит учитывать, что эмоциональное увольнение может стать причиной депрессивных состояний. Как максимально безболезненно уйти с работы, рассказала семейный психолог Наталья Наумова "Вечерней Москве".

"Важно понять, какие чувства у человека возникают, толкая его на увольнение. Иногда бывает так, что действует триггер: например, человеку казалось, что его не ценят, а дело было в проблемных взаимоотношениях с мамой в детстве. Даже уволившись с работы, человек не получает желаемого — только целый ряд проблем (в частности, отсутствие дохода)", — отметила Наумова.

Психолог подчеркнула, что не стоит принимать решение об увольнении импульсивно. Нужно хотя бы три дня заложить на то, чтобы обдумать ситуацию. Иногда люди подают заявление, а уже через час жалеют об этом. Потом понимают, что не могут найти работу лучше, а причиной ухода стали субъективные чувства, из-за которых сотрудник чувствовал себя несчастным.