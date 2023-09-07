Психолог объяснила связь между деньгами и одиночеством

Одиночество в первую очередь касается тех, кто строит блестящую карьеру и имеет хороший доход, заявила психолог Лариса Теслер беседе с RuNews24.ru. По её словам, многие думают, что деньги обеспечат им счастье и уверенность, однако в реальности всё наоборот.

"Одиночество, несмотря на свою всеобъемлющую силу, может действовать по-разному в разных жизненных контекстах. Для тех, кто в зрелом возрасте, одиночество может стать проблемой, так как в этот жизненный период время, проведённое в одиночестве, может тянуться очень долго и приносить много боли. Если не находить пути выхода, то это может привести к ощущению глубокой пустоты, бесполезности и отчаяния", — предупредила психолог.

Лариса Теслер заметила, что коллеги, партнёры по бизнесу, уровень дохода — всё это не имеет смысла, если нет близких отношений. Именно поэтому люди, которые хорошо зарабатывают, часто страдают одиночеством. Дело в том, что одинокие состоятельные люди, обладая возможностями и ресурсами, не могут найти настоящего счастья, которое приходит от искренних отношений с людьми.

Теслер убеждена, что для преодоления одиночества, необходимо использовать инструменты психологии. Первым шагом является осознание проблемы и признание своей потребности в отношениях. Затем можно обратиться к профессионалу, который поможет рассмотреть собственные установки и убеждения.