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6 сентября, 15:58

Психолог объяснила, почему комплименты — это не всегда позитивно

Психолог Багрова: Признаком манипуляции могут быть чрезмерные комплименты

Существуют разные способы манипуляций. Например, когда безвозмездная помощь подразумевает ответную услугу или когда высокий статус используют в качестве рычага давления. О том, как распознать и защититься от манипуляции, рассказала Илона Багрова, психолог Московского городского открытого колледжа.

"Вспомните, как ловко манипулирует нашими эмоциями закадровый смех в телевизионных шоу и сериалах. Нам в буквальном смысле указывают, где и когда смеяться", — подчеркнула эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

Психолог рассказала, что хороший способ защититься от манипуляции — развивать эмоциональный интеллект. Он предполагает умение понимать и контролировать свои эмоции, а также улавливать сигналы у других людей.

"Будьте бдительны к признакам манипуляции. Это могут быть чрезмерные комплименты, критика с целью унижения, игнорирование чувств другого человека, использование вины или обвинения и т.д. Будьте особенно осторожны, если ваши действия или решения пытаются контролировать или ограничивать. Не бойтесь сказать "нет" и защитить свои личные границы. Но самое главное — откажитесь от чувства вины", резюмировала она.

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Ранее психолог Бугрова рассказала, как меньше ревновать партнёра к друзьям. Для этого нужно чаще самому общаться с товарищами и заниматься саморазвитием.Также полезно будет осознать причину ревности, чтобы устранить её, сказала специалист. Чаще всего это подсознательный страх, который в реальной жизни ни на что не опирается.

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Полина Федотова
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