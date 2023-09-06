Как перестать ревновать партнёра к друзьям: советы психолога

Чтобы как можно меньше ревновать партнёра к друзьям, нужно чаще самому общаться с товарищами и заниматься саморазвитием. Об этом "Газете.ru" рассказала психолог Екатерина Бугрова. По её словам, человек должен научиться любить своё одиночество и личное пространство.

"Если у вас есть любимое дело или вы его ещё не нашли — самое время этим заняться! Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнёр. Запомните: пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому", — рассказала Бугрова.

По её словам, приступы ревности хорошо купируются общением с друзьями. Помимо того что это занимает время, можно почувствовать себя на месте партнёра и понять, что ревновать не стоит. Если же навязчивое чувство не отпускает, нужно обговорить это с половинкой, избегая упрёков. В случае если отношения здоровые, вы получите эмоциональную поддержку, уверяет психолог.

Также полезно будет осознать причину ревности, чтобы устранить её, подсказала специалист. Чаще всего это подсознательный страх, который в реальной жизни ни на что не опирается. Нужно отгонять от себя тревожность, помня, что все глубинные травмы и установки не должны негативно сказываться на построении отношений с противоположным полом.