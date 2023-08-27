Обезумевший ревнивец нанёс 15 ударов ножом женщине на глазах у туристов под Туапсе
SHOT: Под Туапсе мужчина попытался из ревности зарезать знакомую на пляже
В посёлке Сосновый Туапсинского района Краснодарского края мужчина из ревности чуть не убил отдыхающую из Салехарда. Как пишет SHOT, он нанёс женщине 15 ударов ножом, но та чудом выжила
Под Туапсе ревнивец на глазах туристов чуть не зарезал возлюбленную. Видео © SHOT
Всё произошло на пляже, где раньше работал 25-летний Вадим Л. В минувшую пятницу он пришёл туда, чтобы разобраться со своей 35-летней знакомой, которую приревновал. Прямо у всех на глазах мужчина начал наносить ей удары ножом.
Отогнать обезумевшего Вадима сумели другие отдыхающие, один из них для этого вооружился шезлонгом. Позднее парень попытался скрыться, однако его удалось задержать. Против него возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Другое мотивированное ревностью преступление произошло на Урале. В Екатеринбурге 15-летний подросток и его 17-летняя девушка собрались отдохнуть, пока родители были в отъезде. В какой-то момент парень приревновал возлюбленную, после чего избил её молотком, утопил в ванной и попытался расчленить. Несовершеннолетний преступник объяснил свой поступок ревностью, причём вины он не испытывает. Суд отправил малолетнего убийцу в СИЗО.
Shutterstock