Обезумевший ревнивец нанёс 15 ударов ножом женщине на глазах у туристов под Туапсе

В посёлке Сосновый Туапсинского района Краснодарского края мужчина из ревности чуть не убил отдыхающую из Салехарда. Как пишет SHOT, он нанёс женщине 15 ударов ножом, но та чудом выжила

Под Туапсе ревнивец на глазах туристов чуть не зарезал возлюбленную. Видео © SHOT

Всё произошло на пляже, где раньше работал 25-летний Вадим Л. В минувшую пятницу он пришёл туда, чтобы разобраться со своей 35-летней знакомой, которую приревновал. Прямо у всех на глазах мужчина начал наносить ей удары ножом.