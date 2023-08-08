"Жалеет себя, а не её": Уральский подросток-расчленитель шокировал признаниями об убийстве девушки
Подросток объяснил ревностью расправу над подругой в Екатеринбурге
Подросток, признавшийся в убийстве девушки в Екатеринбурге. Фото © kp.ru
Подросток, жестоко убивший подругу в квартире в Екатеринбурге, объяснил свой поступок ревностью, при этом он не испытывает вины и жалеет только себя. Детали признания юного преступника рассказал e1.ru источник в силовых структурах.
"Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Она гуляла с другими парнями, а он её приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не её, а себя", — рассказал собеседник издания о допросе подозреваемого.
Задержанный давно употребляет наркотики, в ночь трагедии он тоже был под действием запрещённых препаратов и алкоголя, добавил источник. Знакомые отзываются о парне как о наглом, дерзком, готовом в любой момент развязать драку. Как подчёркивает издание, убийство было совершено с собой жестокостью, тело девушки нашли голым и изуродованным в ванной комнате, вся вода и стены были красными от крови. А на допросе задержанный вёл себя спокойно.
Напомним, 15-летний подросток убил свою 17-летнюю возлюбленную в Екатеринбурге в ночь на 7 августа. Пара собиралась отдохнуть, пока родители были в отъезде. В какой-то момент молодой человек набросился с молотком на девушку и утопил её в ванне, а потом пытался расчленить тело. Подросток задержан.