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8 августа, 08:41

"Жалеет себя, а не её": Уральский подросток-расчленитель шокировал признаниями об убийстве девушки

Подросток объяснил ревностью расправу над подругой в Екатеринбурге

<p>Подросток, признавшийся в убийстве девушки в Екатеринбурге. Фото © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27538/4804916/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Подросток, признавшийся в убийстве девушки в Екатеринбурге. Фото © kp.ru

Подросток, жестоко убивший подругу в квартире в Екатеринбурге, объяснил свой поступок ревностью, при этом он не испытывает вины и жалеет только себя. Детали признания юного преступника рассказал e1.ru источник в силовых структурах.

"Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Она гуляла с другими парнями, а он её приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не её, а себя", — рассказал собеседник издания о допросе подозреваемого.

Задержанный давно употребляет наркотики, в ночь трагедии он тоже был под действием запрещённых препаратов и алкоголя, добавил источник. Знакомые отзываются о парне как о наглом, дерзком, готовом в любой момент развязать драку. Как подчёркивает издание, убийство было совершено с собой жестокостью, тело девушки нашли голым и изуродованным в ванной комнате, вся вода и стены были красными от крови. А на допросе задержанный вёл себя спокойно.

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Напомним, 15-летний подросток убил свою 17-летнюю возлюбленную в Екатеринбурге в ночь на 7 августа. Пара собиралась отдохнуть, пока родители были в отъезде. В какой-то момент молодой человек набросился с молотком на девушку и утопил её в ванне, а потом пытался расчленить тело. Подросток задержан.

Татьяна Миссуми
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