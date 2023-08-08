"Жалеет себя, а не её": Уральский подросток-расчленитель шокировал признаниями об убийстве девушки

Подросток, жестоко убивший подругу в квартире в Екатеринбурге, объяснил свой поступок ревностью, при этом он не испытывает вины и жалеет только себя. Детали признания юного преступника рассказал e1.ru источник в силовых структурах.

"Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Она гуляла с другими парнями, а он её приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не её, а себя", — рассказал собеседник издания о допросе подозреваемого.