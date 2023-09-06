Неповзрослевший маменькин сынок: Психолог назвал главные проблемы алкоголика Панина*

Покинувший Россию скандальный актёр Алексей Панин* демонстрирует поведение типичного алкоголика и неповзрослевшего маменькиного сынка. Об этом заявил психолог Сергей Костеренко после пьяной выходки артиста в Эстонии.

"На видео задержания, разлетевшихся по Сети, слышно, как детским тоном, жалобно он призывает сотрудников полиции дать ему сигарету. Из более ранних событий видно, как он был чрезмерно, не по возрасту зависим от мамы", — приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как считает эксперт, гиперопека мамы и жалость к себе не дают ему полностью повзрослеть и начать чувствовать себя настоящим мужчиной. Эпатажными выходками одиозный артист пытается доказать свою значимость, а с помощью алкоголя — снизить чувство неполноценности и суметь проявить себя наиболее смелым образом.

Причём помочь Панину смогут лишь серьёзная психологическая работа, индивидуальная терапия и проработка детских травм, а также исправление искажений воспитания и восстановление здоровой самооценки. Однако вместо настоящей помощи актёр выбирает алкоголь, который уже стал его непреодолимой зависимостью.