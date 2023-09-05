Актёра Алексея Панина* за пьяный дебош могут депортировать из Эстонии в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии. Об этом сообщает источник SHOT в дипломатических кругах.

Кадры задержания актёра Алексея Панина* в Таллине. Видео © RusDelfi

Так, согласно местным законам, Панину* может грозить выдворение из Эстонии или даже депортация в Россию в связи с совершением административного правонарушения. Правда, эстонские власти могут намеренно не принять решения о депортации в РФ по политическим мотивам.

Напомним, ранее скандально известного российского актёра задержали в пьяном виде в Таллине. Панин* бил посуду и ломился к незнакомым людям, думая, что находится в гостинице. Кадры задержания артиста опубликовали местные СМИ. Предположительно, актёра сначала увезли в полицию, а потом в вытрезвитель.