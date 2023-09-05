Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 12:00

Алексея Панина* за пьяный дебош могут депортировать из Эстонии в Россию

Актёра Алексея Панина* за пьяный дебош могут депортировать из Эстонии в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии. Об этом сообщает источник SHOT в дипломатических кругах.

Кадры задержания актёра Алексея Панина* в Таллине. Видео © RusDelfi

Так, согласно местным законам, Панину* может грозить выдворение из Эстонии или даже депортация в Россию в связи с совершением административного правонарушения. Правда, эстонские власти могут намеренно не принять решения о депортации в РФ по политическим мотивам.

Алексей Панин* признался, что всегда считал Крым русским

Алексей Панин* признался, что всегда считал Крым русским

Напомним, ранее скандально известного российского актёра задержали в пьяном виде в Таллине. Панин* бил посуду и ломился к незнакомым людям, думая, что находится в гостинице. Кадры задержания артиста опубликовали местные СМИ. Предположительно, актёра сначала увезли в полицию, а потом в вытрезвитель.

* Признан в России иностранным агентом.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Алексей Панин
  • Эстония
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров