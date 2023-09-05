Бил посуду и ломился к незнакомцам: Алексея Панина* задержали в Эстонии

Скандально известного российского актёра Алексея Панина* задержали в пьяном виде в Таллине. Как пишет эстонский портал RusDelfi, он бил посуду и ломился к незнакомым людям, думая, что находится в гостинице.

Кадры задержания актёра Алексея Панина* в Таллине. Видео © RusDelfi

На опубликованных кадрах видно, как оперативники ведут Панина* в наручниках. Предположительно, актёра сначала увезли в полицию, а потом в вытрезвитель. Также источник издания утверждает, что Панин* якобы позвонил ему ночью и попросил о помощи.

Напомним, что в начале мая в отношении Алексея Панина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за его публичные высказывания в поддержку терроризма и за оправдание подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. МВД РФ объявило актёра в розыск. Сейчас он проживает в Испании, где преподаёт на курсах актёрского мастерства.