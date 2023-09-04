Панин* с опухшим лицом рассказал, что болен ВИЧ и алкоголизмом

Скандально известный актёр Алексей Панин*, ныне проживающий в Испании, рассказал, что болен ВИЧ и, возможно, туберкулёзом. Об этом артист заявил в разговоре с пранкером Соряном. Полный выпуск шоу, посвящённого сбежавшим из родной страны звёздам шоу-бизнеса, доступен в телеграм-канале "Телега Online".

По словам артиста, он испытывает большие проблемы со здоровьем и алкоголем.

"Я могу находиться в запое неделю. Каждый человек боится смерти. Здесь в Испании в баре в одном мои знакомые девушки сказали, что я болен ВИЧ. Врачи долбят всё время, чтобы я на лёгкие продулся, туберкулёз, или как он называется", — сказал Панин*.

Напомним, ранее в отношении Алексея Панина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за его публичные высказывания в поддержку терроризма и за оправдание подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. МВД РФ объявило актёра в розыск. Сейчас он проживает в Испании, где преподаёт на курсах актёрского мастерства.