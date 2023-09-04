Алексей Панин* признался, что всегда считал Крым русским

Скандально известный актёр Алексей Панин*, который ранее пожалел, что поддерживал воссоединение Крыма с Россией, признался, что всегда считал полуостров русским. Такое заявление он сделал в разговоре с пранкером Соряном, который выдал себя за либерального журналиста. Полный выпуск шоу, посвящённого сбежавшим из родной страны звёздам шоу-бизнеса, доступен в телеграм-канале "Телега Online".

Актёр Алексей Панин* признался пранкеру Соряну, что всегда считал Крым русским. Видео © Telegram / "Телега Online"

"Я всегда считал, что Крым русский. Потому что я жил в Крыму, потому что люди считали, что Крым русский. Я же никогда не поддерживал, что Крым — Россия, я поддерживал всё время людей, которые со мной в Крыму выросли!" — высказался Панин*.

Вместе с тем 45-летний актёр заявил, что ему не нужна полученная в 2002 году Государственная премия РФ.

Напомним, ранее в отношении Алексея Панина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за его публичные высказывания в поддержку терроризма и за оправдание подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. МВД РФ объявило актёра в розыск. Сейчас он проживает в Испании, где преподаёт на курсах актёрского мастерства.