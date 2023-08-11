Прокуратура Москвы проверит Панина* на призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит актёра Алексея Панина*. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, нарушении территориальной целостности России и дискредитации ВС РФ.

"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина* на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности", — отметил источник ТАСС.

Уточняется, что проверка актёра будет длиться примерно до начала сентября. Если возникнет необходимость, её продлят.