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11 августа, 17:12

Прокуратура Москвы проверит Панина* на призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит актёра Алексея Панина*. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, нарушении территориальной целостности России и дискредитации ВС РФ.

"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина* на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности", — отметил источник ТАСС.

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Уточняется, что проверка актёра будет длиться примерно до начала сентября. Если возникнет необходимость, её продлят.

Ранее Лайф рассказывал о том, что СК РФ проверит блогера Ксению Собчак и актёра Алексея Панина* на предмет публичного оправдания терроризма после их интервью на канале "Осторожно: Собчак". Также проверить актёра попросили Генпрокуратуру.

* Признан в России иностранным агентом.

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LIFE

Илья Суриков
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