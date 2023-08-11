Прокуратура Москвы проверит Панина* на призывы к терроризму
Прокуратура Москвы проверит актёра Алексея Панина*. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, нарушении территориальной целостности России и дискредитации ВС РФ.
"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина* на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности", — отметил источник ТАСС.
Уточняется, что проверка актёра будет длиться примерно до начала сентября. Если возникнет необходимость, её продлят.
Ранее Лайф рассказывал о том, что СК РФ проверит блогера Ксению Собчак и актёра Алексея Панина* на предмет публичного оправдания терроризма после их интервью на канале "Осторожно: Собчак". Также проверить актёра попросили Генпрокуратуру.
* Признан в России иностранным агентом.
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