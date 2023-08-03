Психолог "залезла в мозг" Панина* после секс-разоблачений о звёздах русского шоу-бизнеса

Высказывания скандального актёра Алексея Панина* в интервью Ксении Собчак пестрили критикой России и его сексуальными пристрастиями — и, как отметили зрители, с последним он явно переборщил. Ситуацию прокомментировала психолог и сексолог Екатерина Молния.

По её оценке, рассказы Панина* про его нетрадиционные связи со звёздами шоу-бизнеса, которые даже никогда открыто не заявляли о своей ориентации, не стоит воспринимать на веру. Как минимум потому, что у актёра в принципе наблюдается частичная утрата связи с реальностью.

"Он не понимает социальные нормы. Такое ощущение, что ему море по колено. Это всё указывает на то, что его личность находится в пограничном регистре. Поэтому он может ляпнуть о ком угодно, совершенно что угодно", — рассказа сексолог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Герой интервью — типичный гедонист, то есть тот, кто живёт исключительно ради собственного удовольствия и готов практически на всё, чтобы получить желаемое. Психолог увидела в поведении Панина* гедонистическую объективизацию — он смотрит на людей как на объекты "для самоудовлетворения".

Сексолог отметила, что он "объективизировал" даже Собчак, сказав в самом начале интервью, что не прочь заняться с ней чем-то интимным и "даже видит её в роли госпожи". По мнению Молнии, с подобными взглядами и образом жизни Панин* попал не в ту эпоху, а вот, например, в Древнем Риме ему было бы самое место — там "все друг с другом спали и относились друг к другу как к объектам для удовлетворения плотских утех".