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3 августа, 12:51

Психолог "залезла в мозг" Панина* после секс-разоблачений о звёздах русского шоу-бизнеса

Сексолог Молния назвала Панина* гедонистом, потерявшим связь с реальностью

<p>Алексей Панин*. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Алексей Панин*. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Высказывания скандального актёра Алексея Панина* в интервью Ксении Собчак пестрили критикой России и его сексуальными пристрастиями — и, как отметили зрители, с последним он явно переборщил. Ситуацию прокомментировала психолог и сексолог Екатерина Молния.

По её оценке, рассказы Панина* про его нетрадиционные связи со звёздами шоу-бизнеса, которые даже никогда открыто не заявляли о своей ориентации, не стоит воспринимать на веру. Как минимум потому, что у актёра в принципе наблюдается частичная утрата связи с реальностью.

"Он не понимает социальные нормы. Такое ощущение, что ему море по колено. Это всё указывает на то, что его личность находится в пограничном регистре. Поэтому он может ляпнуть о ком угодно, совершенно что угодно", — рассказа сексолог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Герой интервью — типичный гедонист, то есть тот, кто живёт исключительно ради собственного удовольствия и готов практически на всё, чтобы получить желаемое. Психолог увидела в поведении Панина* гедонистическую объективизацию — он смотрит на людей как на объекты "для самоудовлетворения".

Сексолог отметила, что он "объективизировал" даже Собчак, сказав в самом начале интервью, что не прочь заняться с ней чем-то интимным и "даже видит её в роли госпожи". По мнению Молнии, с подобными взглядами и образом жизни Панин* попал не в ту эпоху, а вот, например, в Древнем Риме ему было бы самое место — там "все друг с другом спали и относились друг к другу как к объектам для удовлетворения плотских утех".
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Напомним, что после скандального интервью Ксению Собчак и Алексея Панина* попросили проверить на публичное оправдание терроризма.

* Признан в России иностранным агентом.

Ирина Фальке
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