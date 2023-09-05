Адвокат посоветовала дебоширу Панину* не надеяться на защиту Эстонии

Председатель коллегии адвокатов "Власова и партнёры" Ольга Власова посоветовала актёру Алексею Панину* не надеяться на защиту Эстонии и не исключила, что страна вышлет артиста в РФ после его дебоша.

"С одной стороны, между Эстонией и Россией нет двустороннего соглашения о выдаче преступников, именно поэтому страны Прибалтики — излюбленное пристанище среди преступных беглецов. Так как наши отношения с некоторыми странами ухудшились, это минимизирует вариант выдачи преступников. Тем не менее есть один нюанс: Панин* не представляет собой оппозиционной ценности для Запада, равно как и другие бывшие деятели культуры, поэтому рассчитывать на то, что та же Эстония может приютить, — очень поспешно", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Кадры задержания актёра Алексея Панина* в Таллине. Видео © RusDelfi

Власова подчеркнула, что антироссийская истерия уже сводится на нет, поэтому есть вероятность, что актёра всё-таки могут вернуть в Россию, а в качестве причины депортации укажут создание угрозы и опасности для общественного порядка.

Напомним, что ранее скандально известного российского актёра задержали в пьяном виде в Таллине. Панин* бил посуду и ломился к незнакомым людям, думая, что находится в гостинице. Кадры задержания артиста опубликовали местные СМИ. Предположительно, актёра сначала увезли в полицию, а потом в вытрезвитель. По данным Лайфа, теперь Алексея Панина* могут депортировать из Эстонии в Россию, где ему грозит до пяти лет колонии.