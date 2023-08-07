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7 августа, 13:57

Психолог перечислил плюсы и минусы холостяцкой жизни

Психолог Карнаух объяснил растущий интерес мужчин и женщин к одиночеству

Рост числа одиноких женщин и мужчин, не желающих обзаводиться второй половинкой, вызван их стремлением к фокусировке на своих целях, заявил клинический психолог Иван Карнаух. В интервью РИА "ФедералПресс" специалист подчеркнул, что одиночкам легче достигать успеха в своём деле, так как они не отвлекаются на конфликты и размолвки с любимыми.

Однако у такого образа жизни есть и негативные стороны, которые со временем всё тяжелее компенсировать работой или хобби. В конечном итоге холостые мужчины и незамужние женщины находят себе пару, отметил собеседник издания.

"Чем старше мы становимся, тем сложнее заводить друзей. Поэтому вынужденное одиночество в старости переживается очень болезненно", — заключил психолог.

Россиянки назвали сферу, в которой работают самые привлекательные холостяки

Россиянки назвали сферу, в которой работают самые привлекательные холостяки

К слову, Лайф подготовил список праздников и примет 7 августа. Один из них День холостяка — шуточный праздник, который пришёл к нам из Китая.

Обложка ©

Warren для Unsplash

Илья Пушкарев
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