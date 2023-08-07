Психолог перечислил плюсы и минусы холостяцкой жизни

Рост числа одиноких женщин и мужчин, не желающих обзаводиться второй половинкой, вызван их стремлением к фокусировке на своих целях, заявил клинический психолог Иван Карнаух. В интервью РИА "ФедералПресс" специалист подчеркнул, что одиночкам легче достигать успеха в своём деле, так как они не отвлекаются на конфликты и размолвки с любимыми.

Однако у такого образа жизни есть и негативные стороны, которые со временем всё тяжелее компенсировать работой или хобби. В конечном итоге холостые мужчины и незамужние женщины находят себе пару, отметил собеседник издания.

"Чем старше мы становимся, тем сложнее заводить друзей. Поэтому вынужденное одиночество в старости переживается очень болезненно", — заключил психолог.