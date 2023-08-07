День холостяка, профессионального оратора, Анна Летняя: праздники и приметы 7 августа
Сегодня поздравления принимают те, кто пока ещё не решился обременить себя узами брака, и те, кто ездит на работу с "мигалками". А Православная церковь чтит память святой Анны, матери Девы Марии, Богородицы. Вот такой разный выдался понедельник, 7 августа.
7 августа отмечается День холостяка. Фото © Freepik / gpointstudio
День холостяка
Сегодня, 7 августа, в России можно отметить День холостяка. Судя по всему, праздник этот настолько молодой, что никакими традициями не обзавёлся. Вот всё, что о нём известно:
- неофициальный или шуточный праздник;
- отмечается ежегодно 7 августа, дата не смещается;
- является копией китайского праздника, отмечающегося в другую дату.
Исследование просторов Интернета показывает, что о таком празднике, как День холостяка, в России начали писать всего несколько лет назад. И стали делать это с подачи очень популярного китайского сайта, где можно заказать всякую всячину. Там ежегодно объявляются скидки в день 11.11, то есть 11 ноября, который в КНР является как раз Днём холостяка. Очевидно, в России кто-то решил, что и нам такой праздник не помешает, но, чтобы не копировать полностью, было предложено отмечать его 7 августа. Теперь в эту дату расходятся меры и поздравления, посвящённые Дню холостяка в нашей версии.
Откуда же берутся холостяки, почему они не хотят жениться? Психологи отмечают, что чувствовать себя хозяином собственного времени очень важно для мужчины, и немногие готовы этой привилегией жертвовать. Нередко необходимость отчитываться перед женщиной, куда мужчина пошёл и во сколько вернётся, напоминает ему отношения с мамой, в которых он был зависимым. А ещё в близких отношениях неизбежно столкновение двух зачастую очень разных взглядов на жизнь. Некоторые мужчины этого попросту боятся.
Вот несколько возможных причин, почему некоторые мужчины хотят оставаться холостяками:
боязнь эмоционального перегруза;
иллюзия большого выбора партнёрш;
комплекс неуспешности;
привязанность к матери;
неудачный опыт.
Но, конечно же, бывает и так, что мужчина просто ещё не нашёл ту самую. Как бы то ни было, сегодня — День холостяков, и они принимают поздравления.
День службы спецсвязи ФСО
7 августа — День службы спецсвязи и информации ФСО. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Сегодня, 7 августа, в России также отмечается профессиональный праздник — День службы спецсвязи ФСО. В полной версии он называется День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Вот несколько фактов о нём:
- официальный ведомственный профессиональный российский праздник;
- отмечается ежегодно 7 августа, дата фиксированная;
- празднование проходит в коллективах Службы спецсвязи, отличившихся награждают.
Федеральная служба охраны — правопреемница девятого управления Комитета государственной безопасности СССР, которое отвечало за охрану руководителей компартии и правительства. В свою очередь Служба спецсвязи и информации, входящая сейчас в состав ФСО, — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО 7 августа 2004 года, на эту дату теперь и приходится профессиональный праздник спецсвязистов.
Задача у них очень ответственная — обеспечить надёжной и защищённой связью президента, членов правительства и других первых лиц государства, а также работающих за рубежом дипломатов. Этого нельзя сделать без противодействия иностранной технической разведке, ведь речь о сохранности государственной тайны.
Также это подразделение ФСБ участвует в создании системы электронного документооборота в России. А ещё ведёт мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов в обществе.
День маяка
7 августа отмечается День маяка. Фото © Wikipedia / Kate Mikheeva.
На 7 августа приходится такой малоизвестный в России праздник, как День маяка. Он пришёл в нашу страну из-за рубежа. Вот что он из себя представляет:
- это международный неофициальный праздник;
- отмечается ежегодно 7 августа, дата фиксированная;
- имеет американские корни;
- посвящён защите маяков как наследия человечества.
Заброшенный маяк Анива на острове Сахалин. Фото © Wikipedia / Ярослав Шураев
История этого праздника берёт начало в 1789 году, когда все маяки в США были взяты под контроль государства на основании документа, подписанного президентом Джорджем Вашингтоном. Сейчас многие из этих молчаливых исполинов — будь то в США, России, другой морской державе — продолжают стоять на краю земли. Они напоминают о тех временах, когда у человечества не было тех точных приборов, которые сейчас позволяют вести суда и корабли к портам в полной темноте. Одна из идей инициаторов празднования Дня маяка — призывать хранить это наследие.
День профессионального оратора
7 августа — День профессионального оратора. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro
В понедельник, 7 августа, отмечается День профессионального оратора (Professional Speakers Day). Этот праздник:
- неофициальный, международный, пришёл из США;
- отмечается ежегодно 7 августа, дата не смещается;
- "профессиональный" праздник всех, кто умеет эффектно произносить пламенные речи;
- в этот день проводятся встречи желающих научиться ораторскому мастерству.
День профессионального оратора в 2003 году в США учредили авторы школы по обучению выступлениям на публике. Его смело могут отмечать все, кто умеет удерживать внимание слушателей, делиться идеями и мнением.
Такой талант убеждения, основанный на грамотной и логически выстроенной речи, ценился с древних времён. Так, великими ораторами были Аристотель, Демосфен, Софокл и Цицерон. Часто красноречие свойственно политикам, ведь им едва ли не ежедневно нужно выступать на публике. Достаточно вспомнить Авраама Линкольна, Льва Троцкого, Махатму Ганди, Фиделя Кастро и других.
Чтобы научиться так же складно и убедительно говорить, некоторые отправляются на специальные курсы. Среди советов, которые дают там начинающим ораторам, есть такие: знайте свою аудиторию, понимайте, к кому обращаетесь; основательно готовьтесь по теме, подготовьте удобные записки; несколько раз попрактикуйтесь выступать, но не в день произнесения речи; установите визуальный контакт с несколькими доброжелательными лицами.
Приметы 7 июля
Анна Летняя
Сегодня, 7 августа, Православная церковь чтит память святой Анны, матери Девы Марии, Богородицы. Вместе с мужем Иоакимом она проживала в Назарете. Согласно Писанию, так как чета долго не имела детей, соседи их осуждали. Такая семья считалась неполноценной, прогневавшей небеса. Однако супруги не переставали молиться о ребёнке, и однажды паре явился ангел. Он известил, что у них, несмотря на годы, родится дочь, которая прославится в веках. Девочку назвали Марией. Пожилые родители скончались в преклонном возрасте, через несколько лет после Введения во храм своей трёхлетней Дочери.
В народе же этот день называли Анна летняя, или Анна Зимоуказательница. Первое связано с тем, что память Анны чтили также зимой и осенью. А второе — с тем, что ближе к середине августа погода уже понемногу менялась, начинало холодать. Считалось, что в день Анны нельзя быть распущенным, предаваться порокам. В этот праздник нужно проявлять заботу о ближних, семье. В связи с этим 7 августа также считалось подходящей датой для свадьбы, сватовства.
Погодные приметы на Анну Летнюю
- Ненастный день — зима будет суровой и холодной.
- Солнечно и тепло — и зима будет такой.
- Овёс зеленеет второй раз — к дождливой осени.
- Много желудей на деревьях — к тёплой зиме.
Именинники 7 августа
7 августа именины у певца Александра Панайотова. Фото © Агентство "Москва"
Сегодня, 7 августа, именины отмечают обладатели следующих имён:
- Александр;
- Макар;
- Анна.
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!