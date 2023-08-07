День холостяка, профессионального оратора, Анна Летняя: праздники и приметы 7 августа Сегодня поздравления принимают те, кто пока ещё не решился обременить себя узами брака, и те, кто ездит на работу с "мигалками". А Православная церковь чтит память святой Анны, матери Девы Марии, Богородицы. Вот такой разный выдался понедельник, 7 августа. 6 августа, 21:01 7 августа отмечается День холостяка. Фото © Freepik / gpointstudio

День холостяка

Сегодня, 7 августа, в России можно отметить День холостяка. Судя по всему, праздник этот настолько молодой, что никакими традициями не обзавёлся. Вот всё, что о нём известно: неофициальный или шуточный праздник;

отмечается ежегодно 7 августа, дата не смещается;

является копией китайского праздника, отмечающегося в другую дату.

Исследование просторов Интернета показывает, что о таком празднике, как День холостяка, в России начали писать всего несколько лет назад. И стали делать это с подачи очень популярного китайского сайта, где можно заказать всякую всячину. Там ежегодно объявляются скидки в день 11.11, то есть 11 ноября, который в КНР является как раз Днём холостяка. Очевидно, в России кто-то решил, что и нам такой праздник не помешает, но, чтобы не копировать полностью, было предложено отмечать его 7 августа. Теперь в эту дату расходятся меры и поздравления, посвящённые Дню холостяка в нашей версии.

Откуда же берутся холостяки, почему они не хотят жениться? Психологи отмечают, что чувствовать себя хозяином собственного времени очень важно для мужчины, и немногие готовы этой привилегией жертвовать. Нередко необходимость отчитываться перед женщиной, куда мужчина пошёл и во сколько вернётся, напоминает ему отношения с мамой, в которых он был зависимым. А ещё в близких отношениях неизбежно столкновение двух зачастую очень разных взглядов на жизнь. Некоторые мужчины этого попросту боятся.

Вот несколько возможных причин, почему некоторые мужчины хотят оставаться холостяками: боязнь эмоционального перегруза; иллюзия большого выбора партнёрш; комплекс неуспешности; привязанность к матери; неудачный опыт. Но, конечно же, бывает и так, что мужчина просто ещё не нашёл ту самую. Как бы то ни было, сегодня — День холостяков, и они принимают поздравления.

День службы спецсвязи ФСО

7 августа — День службы спецсвязи и информации ФСО. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Сегодня, 7 августа, в России также отмечается профессиональный праздник — День службы спецсвязи ФСО. В полной версии он называется День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Вот несколько фактов о нём: официальный ведомственный профессиональный российский праздник;

отмечается ежегодно 7 августа, дата фиксированная;

празднование проходит в коллективах Службы спецсвязи, отличившихся награждают.

Федеральная служба охраны — правопреемница девятого управления Комитета государственной безопасности СССР, которое отвечало за охрану руководителей компартии и правительства. В свою очередь Служба спецсвязи и информации, входящая сейчас в состав ФСО, — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО 7 августа 2004 года, на эту дату теперь и приходится профессиональный праздник спецсвязистов.

Задача у них очень ответственная — обеспечить надёжной и защищённой связью президента, членов правительства и других первых лиц государства, а также работающих за рубежом дипломатов. Этого нельзя сделать без противодействия иностранной технической разведке, ведь речь о сохранности государственной тайны.

Также это подразделение ФСБ участвует в создании системы электронного документооборота в России. А ещё ведёт мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов в обществе.

День маяка

7 августа отмечается День маяка. Фото © Wikipedia / Kate Mikheeva.

На 7 августа приходится такой малоизвестный в России праздник, как День маяка. Он пришёл в нашу страну из-за рубежа. Вот что он из себя представляет: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 7 августа, дата фиксированная;

имеет американские корни;

посвящён защите маяков как наследия человечества.

Заброшенный маяк Анива на острове Сахалин. Фото © Wikipedia / Ярослав Шураев

История этого праздника берёт начало в 1789 году, когда все маяки в США были взяты под контроль государства на основании документа, подписанного президентом Джорджем Вашингтоном. Сейчас многие из этих молчаливых исполинов — будь то в США, России, другой морской державе — продолжают стоять на краю земли. Они напоминают о тех временах, когда у человечества не было тех точных приборов, которые сейчас позволяют вести суда и корабли к портам в полной темноте. Одна из идей инициаторов празднования Дня маяка — призывать хранить это наследие.

День профессионального оратора

7 августа — День профессионального оратора. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro

В понедельник, 7 августа, отмечается День профессионального оратора (Professional Speakers Day). Этот праздник: неофициальный, международный, пришёл из США;

отмечается ежегодно 7 августа, дата не смещается;

"профессиональный" праздник всех, кто умеет эффектно произносить пламенные речи;

в этот день проводятся встречи желающих научиться ораторскому мастерству.

День профессионального оратора в 2003 году в США учредили авторы школы по обучению выступлениям на публике. Его смело могут отмечать все, кто умеет удерживать внимание слушателей, делиться идеями и мнением.

Такой талант убеждения, основанный на грамотной и логически выстроенной речи, ценился с древних времён. Так, великими ораторами были Аристотель, Демосфен, Софокл и Цицерон. Часто красноречие свойственно политикам, ведь им едва ли не ежедневно нужно выступать на публике. Достаточно вспомнить Авраама Линкольна, Льва Троцкого, Махатму Ганди, Фиделя Кастро и других.

Чтобы научиться так же складно и убедительно говорить, некоторые отправляются на специальные курсы. Среди советов, которые дают там начинающим ораторам, есть такие: знайте свою аудиторию, понимайте, к кому обращаетесь; основательно готовьтесь по теме, подготовьте удобные записки; несколько раз попрактикуйтесь выступать, но не в день произнесения речи; установите визуальный контакт с несколькими доброжелательными лицами.

Приметы 7 июля

Анна Летняя

Сегодня, 7 августа, Православная церковь чтит память святой Анны, матери Девы Марии, Богородицы. Вместе с мужем Иоакимом она проживала в Назарете. Согласно Писанию, так как чета долго не имела детей, соседи их осуждали. Такая семья считалась неполноценной, прогневавшей небеса. Однако супруги не переставали молиться о ребёнке, и однажды паре явился ангел. Он известил, что у них, несмотря на годы, родится дочь, которая прославится в веках. Девочку назвали Марией. Пожилые родители скончались в преклонном возрасте, через несколько лет после Введения во храм своей трёхлетней Дочери.

В народе же этот день называли Анна летняя, или Анна Зимоуказательница. Первое связано с тем, что память Анны чтили также зимой и осенью. А второе — с тем, что ближе к середине августа погода уже понемногу менялась, начинало холодать. Считалось, что в день Анны нельзя быть распущенным, предаваться порокам. В этот праздник нужно проявлять заботу о ближних, семье. В связи с этим 7 августа также считалось подходящей датой для свадьбы, сватовства.

Погодные приметы на Анну Летнюю

Ненастный день — зима будет суровой и холодной.

Солнечно и тепло — и зима будет такой.

Овёс зеленеет второй раз — к дождливой осени.

Много желудей на деревьях — к тёплой зиме.

Именинники 7 августа

7 августа именины у певца Александра Панайотова. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 7 августа, именины отмечают обладатели следующих имён: Александр;

Макар;

Анна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев