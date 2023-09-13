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13 сентября, 11:10

Стилист рассказала, как одеться осенью, чтобы не впасть в депрессию

Стилист Скорокосова: Чтобы поднять настроение осенью, носите яркую одежду

Стилист Ольга Скорокосова считает, что осень — это не время для грусти и скучной, серой одежды. В интервью с РИА "ФедералПресс" она подчеркнула, что для создания настроения лучше всего выбирать яркие цвета, которые нам подсказывает сама природа.

"Осень — это не повод грустить и носить скучную, серую одежду. Для создания идеальных осенних образов черпайте вдохновение в красках самой природы. Сочетайте оттенки коричневого, оливкового, бордо и терракота. Для контрастности можно добавлять оттенки серого и графитового", — советует стилист.
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Эксперт добавила, что можно расширить свой стиль, не ограничиваясь простым сочетанием свитера и джинсов. Стоит создавать многослойные образы с использованием различных элементов. Также она посоветовала обратить внимание на принты и не забывать о выборе аксессуаров. Даже яркая сумка, акцентные серьги или стильные очки могут выделить вас из толпы и поднять настроение, заключила Скорокосова.

Ранее стилист Мельникова назвала самые трендовые модели пальто на эту осень. Она подчеркнула, что нынешней осенью в тренде будут пальто в стиле оверсайз, пальто-бушлаты и пальто в стиле милитари.

Обложка ©

Unsplash / Sarah Brown

Александра Мышляева
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