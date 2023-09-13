Стилист рассказала, как одеться осенью, чтобы не впасть в депрессию

Стилист Ольга Скорокосова считает, что осень — это не время для грусти и скучной, серой одежды. В интервью с РИА "ФедералПресс" она подчеркнула, что для создания настроения лучше всего выбирать яркие цвета, которые нам подсказывает сама природа.

"Осень — это не повод грустить и носить скучную, серую одежду. Для создания идеальных осенних образов черпайте вдохновение в красках самой природы. Сочетайте оттенки коричневого, оливкового, бордо и терракота. Для контрастности можно добавлять оттенки серого и графитового", — советует стилист.

Эксперт добавила, что можно расширить свой стиль, не ограничиваясь простым сочетанием свитера и джинсов. Стоит создавать многослойные образы с использованием различных элементов. Также она посоветовала обратить внимание на принты и не забывать о выборе аксессуаров. Даже яркая сумка, акцентные серьги или стильные очки могут выделить вас из толпы и поднять настроение, заключила Скорокосова.