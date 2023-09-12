Какую одежду запрещено надевать мужчинам на первое свидание, если они не хотят всё испортить

По словам стилиста Ирины Чайкиной, первое свидание — это всегда стресс. Ведь надо подумать не только о том, куда пойти и как заинтересовать девушку, но и что надеть, чтобы выглядеть привлекательно и произвести нужное первое впечатление.

И если выбор места встречи — вещь довольно индивидуальная, в отношении одежды для первого свидания есть несколько простых правил. Что не стоит надевать на первое свидание? Ирина Чайкина Стилист

Джинсы скинни

Специалист утверждает: узкие джинсы "в облипку" мало кому идут. "В большинстве случаев они только портят фигуру и смотрятся некрасиво", — рассказывает LIFE Ирина Чайкина. Джинсы скинни не стоит надевать ни на первое, ни на второе, ни на последующие свидания. Таким выбором брюк можно впечатлить девушку разве что тем фактом, что мужчина смог втиснуться в очень узкие джинсы.

Светлые брюки

Какие главные ошибки на первом свидании совершают мужчины? Надевают эти "запрещённые" вещи. Фото © Shutterstock

Собираясь на свидание, бывает сложно предсказать, чем оно может закончиться. По словам эксперта, если девушка окажется достаточно романтичной и предложит посидеть на скамейке или прогуляться по берегу реки, светлые брюки могут быть безнадёжно испорчены. А с ними и настроение.

Кроссовки и спортивные костюмы

Даже если в обычной жизни вы предпочитаете спортивный стиль, свидание — это всё-таки не спортзал.

Увидев кавалера в спортивном костюме, девушка может решить, что он совсем не готовился к встрече с ней, а просто надел первое, что попалось в шкафу Ирина Чайкина Стилист

По этой же причине стилист не рекомендует надевать майку и шорты на первое свидание, даже если на улице очень тепло.

Мятое, рваное и растянутое

Как не испортить свидание — правила грамотного внешнего вида для мужчин. Фото © Shutterstock

"Даже если вы идёте на свидание после рабочего дня, найдите возможность переодеться во что-то чистое и опрятное", — советует Ирина Чайкина.

Новые одежда и обувь

В новой одежде и особенно в новой обуви вам может быть некомфортно. Свидание будет испорчено, а второго шанса произвести первое впечатление, как известно, быть не может Ирина Чайкина Стилист

Носки и бельё с дырками

Да, их совсем не видно, но лучше не рисковать. Специалист напоминает, что, если свидание получит увлекательное продолжение, мужчина будет чувствовать себя очень неловко и скованно в самый важный момент.

Одежда чёрного или слишком ярких цветов

Спортивки и белые брюки: какие вещи запрещено носить на свидании, если хотите второго. Фото © Shutterstock

Образ в чёрном цвете носит очень строгий и даже траурный характер, а свидание в идеале должно проходить в непринуждённой и лёгкой атмосфере.

Одежда ярких оттенков может выглядеть слишком кричащей и легкомысленной. Кроме того, в таком наряде вы будете привлекать к себе много постороннего внимания, что может не понравиться девушке Ирина Чайкина Стилист

Одежда, которую мужчина не умеет или не привык носить

Стилист советует мужчинам не надевать на первое свидание костюм с галстуком, если привыкли ходить в кроссовках и джинсах. "Во-первых, вам будет некомфортно в непривычной одежде. А во-вторых, такой строгий образ может не совпасть с образом девушки и ваша пара будет выглядеть глупо", — подчёркивает стилист Ирина Чайкина.

Итак, какие можно сделать выводы? Собираясь на свидание, стоит выбирать чистую и опрятную одежду, которая соответствует стилю жизни мужчины.

Ваша одежда должна говорить о том, кто вы есть, а не о том, кем вы хотите стать или казаться Ирина Чайкина Стилист