10 сумасшедших собак с такими смешными мордами, что вы точно рассмеётесь до слёз
В этой статье мы собрали 10 фотографий пёселей, которые выглядят настолько смешно, что невозможно сдержать хихиканья. От маленьких щенков до больших породистых псов — эти собаки обязательно поднимут вам настроение.
"Вот это выдержка!" — Jeepercon.
Фото © Reddit / Jeepercon
"Если моя собака не сумасшедшая, я не знаю, как это ещё назвать", — Piggy_Kf.
Фото © Reddit / Piggy_Kf
"Пёсель моего друга тоже решил попасть на снимок", — Throat_Butter.
Фото © Reddit / Throat_Butter
"Она у меня чудная..." — 3grdd.
Фото © Reddit / 3grdd
"Энни обожает свои листики..." — Viacra.
Фото © Reddit / Viacra
"Честно говоря, это самая смешная морда, которую я когда-либо видел", — KevinCupcakes.
Фото © Reddit / KevinCupcakes
"Жена отправила эту фотку пса сразу после того, как забрала его с операции. Говорит, он "всё ещё не отошёл", — schmerbert.
Фото © Reddit / schmerbert
"75% — собака, 25% — дурилка", — itsamiracole7.
Фото © Reddit / itsamiracole7
"Собакен в шоке", — penguinman320.
Фото © Reddit / penguinman320
"Мои любимые дуралеи", — MajorEC123.
Фото © Reddit / MajorEC123
Reddit / Viacra, KevinCupcakes