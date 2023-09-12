10 сумасшедших собак с такими смешными мордами, что вы точно рассмеётесь до слёз

"Вот это выдержка!" — Jeepercon.

Фото © Reddit / Jeepercon

"Если моя собака не сумасшедшая, я не знаю, как это ещё назвать", — Piggy_Kf.

Фото © Reddit / Piggy_Kf

"Пёсель моего друга тоже решил попасть на снимок", — Throat_Butter.

Фото © Reddit / Throat_Butter

"Она у меня чудная..." — 3grdd.

Фото © Reddit / 3grdd

"Энни обожает свои листики..." — Viacra.

Фото © Reddit / Viacra

"Честно говоря, это самая смешная морда, которую я когда-либо видел", — KevinCupcakes.

Фото © Reddit / KevinCupcakes

"Жена отправила эту фотку пса сразу после того, как забрала его с операции. Говорит, он "всё ещё не отошёл", — schmerbert.

Фото © Reddit / schmerbert

Фото © Reddit / itsamiracole7

"Собакен в шоке", — penguinman320.

Фото © Reddit / penguinman320

"Мои любимые дуралеи", — MajorEC123.