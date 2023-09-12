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12 сентября, 05:43

Путин призвал "разбюрократить" процесс получения иностранными студентами гражданства РФ

Путин призвал упростить получение для иностранных студентов гражданства России

Россия заинтересована в получении высококвалифицированных специалистов, в том числе из среды иностранных студентов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума. По его словам, нужно подумать над "разбюрокрачиванием" процесса получения ими гражданства РФ.

"Это люди (иностранные студенты. — Прим. Лайфа), которые нужны для нашей экономики, это уже точно, они с определённым образованием, причём с российским. Я согласен в том, что здесь нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием", сказал он.

Глава государства согласился с идеей включать время обучения в стаж, требуемый для получения российского паспорта.

Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Также Владимир Путин выразил уверенность, что отечественные бренды будут развиваться. По его словам, на данный момент рынок пока не заполнен, что даёт российскому бизнесу хорошую почву для развития.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Константинов
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