Путин призвал "разбюрократить" процесс получения иностранными студентами гражданства РФ

Россия заинтересована в получении высококвалифицированных специалистов, в том числе из среды иностранных студентов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума. По его словам, нужно подумать над "разбюрокрачиванием" процесса получения ими гражданства РФ.

"Это люди (иностранные студенты. — Прим. Лайфа), которые нужны для нашей экономики, это уже точно, они с определённым образованием, причём с российским. Я согласен в том, что здесь нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием", — сказал он.

Глава государства согласился с идеей включать время обучения в стаж, требуемый для получения российского паспорта.