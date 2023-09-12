Путин призвал "разбюрократить" процесс получения иностранными студентами гражданства РФ
Путин призвал упростить получение для иностранных студентов гражданства России
Россия заинтересована в получении высококвалифицированных специалистов, в том числе из среды иностранных студентов, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума. По его словам, нужно подумать над "разбюрокрачиванием" процесса получения ими гражданства РФ.
"Это люди (иностранные студенты. — Прим. Лайфа), которые нужны для нашей экономики, это уже точно, они с определённым образованием, причём с российским. Я согласен в том, что здесь нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием", — сказал он.
Глава государства согласился с идеей включать время обучения в стаж, требуемый для получения российского паспорта.
Также Владимир Путин выразил уверенность, что отечественные бренды будут развиваться. По его словам, на данный момент рынок пока не заполнен, что даёт российскому бизнесу хорошую почву для развития.
ТАСС / Михаил Метцель