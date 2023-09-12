ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 05:48

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век

Владивосток. Вид на город. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий

Владивосток. Вид на город. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий

Российские власти не будут снижать темпы развития Дальнего Востока — стратегического региона и приоритета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с модераторами сессии Восточного экономического форума.

"Темпов развития региона точно не будем сокращать, потому что развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет России, прямой приоритет России в целом на весь ХХI век, потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом. Безусловно, это стратегический интерес страны", — сказал глава государства.

Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдёт на Дальнем Востоке
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдёт на Дальнем Востоке

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить привлечение молодёжи во Владивосток, Благовещенск и Хабаровск — ведущие образовательные центры на Дальнем Востоке — не только для учёбы, но и для дальнейшей жизни. Для этого, по его словам, нужно в мастер-планы заложить принципиально новую модель городской экономики.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Дальний Восток
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar