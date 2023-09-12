Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век
Владивосток. Вид на город. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий
Российские власти не будут снижать темпы развития Дальнего Востока — стратегического региона и приоритета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с модераторами сессии Восточного экономического форума.
"Темпов развития региона точно не будем сокращать, потому что развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет России, прямой приоритет России в целом на весь ХХI век, потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом. Безусловно, это стратегический интерес страны", — сказал глава государства.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить привлечение молодёжи во Владивосток, Благовещенск и Хабаровск — ведущие образовательные центры на Дальнем Востоке — не только для учёбы, но и для дальнейшей жизни. Для этого, по его словам, нужно в мастер-планы заложить принципиально новую модель городской экономики.