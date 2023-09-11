Путин: Нужно сделать так, чтобы молодёжь на Дальнем Востоке и училась, и жила
Владивосток, Благовещенск, Хабаровск — ведущие образовательные центры на Дальнем Востоке. И важно обеспечить привлечение молодёжи в эти города не только для учёбы, но и дальнейшей жизни. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию региона на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Нужно, безусловно, сделать так, чтобы молодые люди после окончания вузов оставались жить и трудиться в своих родных городах, видели бы в них карьерные перспективы", — сказал он.
По словам главы государства, для создания таких условий нужно в мастер-планы заложить принципиально новую модель городской экономики. В её основу должно лечь развитие различных эффективных производств, креативных отраслей, а также формирование комфортных условий для малого и среднего бизнеса.
А ранее в ЦИК отметили высокую активность молодёжи на выборах, которые проходили с 8 по 10 сентября по всей России. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования.
LIFE / Павел Баранов