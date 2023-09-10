В ЦИК отметили высокую активность молодёжи на выборах

Молодёжь в России проявляет высокую активность на выборах. Более того, молодые люди идут в ряды организаторов. Об этом рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина во время общения с журналистами в информационном центре федерального госоргана, расположенного в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".