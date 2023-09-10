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10 сентября, 18:55

В ЦИК отметили высокую активность молодёжи на выборах

Член ЦИК Маркина: Молодёжь проявляет активность на выборах

Молодёжь в России проявляет высокую активность на выборах. Более того, молодые люди идут в ряды организаторов. Об этом рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина во время общения с журналистами в информационном центре федерального госоргана, расположенного в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Наша молодёжь очень активная. И она задействована в качестве организаторов выборов. Просто мы должны её вовлекать, с ней общаться", — подчеркнула Маркина.

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Лайф напоминает: с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Анатолий Симоненко
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