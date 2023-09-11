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Опубликовано 11 сентября 2023, 13:47

Путин поручил принять меры на Дальнем Востоке, где есть риски подтопления

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию в тех районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, а также предложить сбалансированные варианты берегоукрепления. Своё заявление президент сделал в ходе совещания по вопросам реализации развития дальневосточных городов.

Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © T.me / ussur_mikh_kray

"Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены, я прошу тщательно проанализировать ситуацию <...> и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений", — сказал президент.

Путин также напомнил о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске. В результате происшествия там пострадали свыше 44 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в семь миллиардов рублей.

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Напомним, мощные ливни накрыли Приморье в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья. Пострадавшим от паводков пообещали предоставить новое жильё до конца года.

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LIFE / Павел Баранов

Евгения Колесникова
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