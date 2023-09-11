Путин поручил принять меры на Дальнем Востоке, где есть риски подтопления

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию в тех районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, а также предложить сбалансированные варианты берегоукрепления. Своё заявление президент сделал в ходе совещания по вопросам реализации развития дальневосточных городов.

Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © T.me / ussur_mikh_kray

"Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены, я прошу тщательно проанализировать ситуацию <...> и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений", — сказал президент.