Путин поручил принять меры на Дальнем Востоке, где есть риски подтопления
Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию в тех районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, а также предложить сбалансированные варианты берегоукрепления. Своё заявление президент сделал в ходе совещания по вопросам реализации развития дальневосточных городов.
Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © T.me / ussur_mikh_kray
"Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены, я прошу тщательно проанализировать ситуацию <...> и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений", — сказал президент.
Путин также напомнил о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске. В результате происшествия там пострадали свыше 44 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в семь миллиардов рублей.
Напомним, мощные ливни накрыли Приморье в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья. Пострадавшим от паводков пообещали предоставить новое жильё до конца года.
LIFE / Павел Баранов