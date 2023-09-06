10 смешных фото питомцев, глядя на которые понимаешь, даже пушистики могут быть нефотогеничными
10 смешных снимков с четвероногими симпатягами, которые точно заставят вас улыбнуться. Из этих пушистиков никогда не получатся фотомодели — это точно. Но они так очаровательны в своём несовершенстве.
"О, нет! Только не банан!" — Vapsvus.
Фото © Reddit / Vapsvus
"Возвращаешься домой после корпоратива", — jeremyultimo.
Фото © Reddit / jeremyultimo
"Мы с сестрой в детстве, когда мама пытается нас сфотографировать", — Nikachuu.
Фото © Reddit / Nikachuu
"Милашка, милашечка", — Ciridae_.
Фото © Reddit / Ciridae_
"У вас кот на пиксели распался", — wailingwhales.
Фото © Reddit / wailingwhales
"Когда понимаешь, что завтра на работу, а ты и отдохнуть толком не успел", — LeapDayBaby.
Фото © Reddit / LeapDayBaby
"Мы или не мы?" — bytorthesnowdog.
Фото © Reddit / bytorthesnowdog
"Появились некоторые вопросики к моей собаке", — SMiTHx116.
Фото © Reddit / SMiTHx116
"Уродливый котяра", — MadameAlucard.
Фото © Reddit / MadameAlucard
"Собака моего отца такая... милая", — CellulitisKitty.
Фото © Reddit / CellulitisKitty
Reddit / Vapsvus , CellulitisKitty