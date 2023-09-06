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6 сентября, 06:00

10 смешных фото питомцев, глядя на которые понимаешь, даже пушистики могут быть нефотогеничными

10 смешных снимков с четвероногими симпатягами, которые точно заставят вас улыбнуться. Из этих пушистиков никогда не получатся фотомодели — это точно. Но они так очаровательны в своём несовершенстве.

"О, нет! Только не банан!" Vapsvus.

Фото © Reddit / Vapsvus

Фото © Reddit / Vapsvus

"Возвращаешься домой после корпоратива", — jeremyultimo.

Фото © Reddit / jeremyultimo

Фото © Reddit / jeremyultimo

"Мы с сестрой в детстве, когда мама пытается нас сфотографировать", — Nikachuu.

Фото © Reddit / Nikachuu

Фото © Reddit / Nikachuu

"Милашка, милашечка", — Ciridae_.

Фото © Reddit / Ciridae_

Фото © Reddit / Ciridae_

"У вас кот на пиксели распался", — wailingwhales.

Фото © Reddit / wailingwhales

Фото © Reddit / wailingwhales

"Когда понимаешь, что завтра на работу, а ты и отдохнуть толком не успел", — LeapDayBaby.

Фото © Reddit / LeapDayBaby

Фото © Reddit / LeapDayBaby

"Мы или не мы?" bytorthesnowdog.

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

"Появились некоторые вопросики к моей собаке", — SMiTHx116.

Фото © Reddit / SMiTHx116

Фото © Reddit / SMiTHx116

"Уродливый котяра", — MadameAlucard.

Фото © Reddit / MadameAlucard

Фото © Reddit / MadameAlucard

"Собака моего отца такая... милая", — CellulitisKitty.

Фото © Reddit / CellulitisKitty

Фото © Reddit / CellulitisKitty

10 ну очень свирепых котиков, которые даже собаке покажут, кто в доме хозяин

10 ну очень свирепых котиков, которые даже собаке покажут, кто в доме хозяин

Обложка ©

Reddit / Vapsvus , CellulitisKitty

Сергей Трофимов
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