10 смешных фото питомцев, глядя на которые понимаешь, даже пушистики могут быть нефотогеничными

10 смешных снимков с четвероногими симпатягами, которые точно заставят вас улыбнуться. Из этих пушистиков никогда не получатся фотомодели — это точно. Но они так очаровательны в своём несовершенстве.