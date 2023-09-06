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6 сентября, 02:08

Новый способ борьбы: Власти Латвии приказали уничтожить все книги на русском языке

Корреспондент Стефанов: В Латвии распорядились уничтожать книги на русском языке

Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке, рассказал в своём телеграм-канале спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов.

Книги на русском языке вывозят из Рижской школы № 96 (микрорайон Иманта). Видео © t.me / Алексей Стефанов

Он пояснил, что данное решение было принято властями в связи с полным переходом на латышский язык обучения в прибалтийской республике. По его словам, уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных авторов, переведённых и напечатанных на русском языке.

"Не дай бог русский школьник посмеет читать книги на родном языке. Но это, конечно, не нацизм. И да, так уже было на Украине", — написал журналист.

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Ранее Лайф писал, что граждане России, которые проживают в Латвии, но не сдавали языковой экзамен для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, вскоре получат письма с настоятельной просьбой покинуть страну. Председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака заявил, что приблизительное количество выдворяемых граждан — это пять-шесть тысяч человек.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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