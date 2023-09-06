Новый способ борьбы: Власти Латвии приказали уничтожить все книги на русском языке

Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке, рассказал в своём телеграм-канале спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов.

Книги на русском языке вывозят из Рижской школы № 96 (микрорайон Иманта). Видео © t.me / Алексей Стефанов

Он пояснил, что данное решение было принято властями в связи с полным переходом на латышский язык обучения в прибалтийской республике. По его словам, уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных авторов, переведённых и напечатанных на русском языке.

"Не дай бог русский школьник посмеет читать книги на родном языке. Но это, конечно, не нацизм. И да, так уже было на Украине", — написал журналист.