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6 сентября, 00:15

В Госдуме напомнили о незаконности школьных поборов на "ремонт и шторы"

Депутат Госдумы Бессараб: Поборы в российских школах незаконны

Школьные поборы на шторы, ремонт и прочее незаконны, они существуют вопреки всем существующим запретам. Как заявила "Ленте.ру" член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, данное явление — недопустимо.

"Несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет пять-шесть назад, но вместе с тем ещё до конца себя не изжили. Школы умудряются через родительские комитеты собирать деньги на замену штор, на небольшой ремонт и так далее. Это недопустимо", — заявила Бессараб.

Она также уточнила, что не все поборы незаконны, некоторые допустимы. Например, организационные сборы на празднование выпускного.

Юрист предложил запретить в школах сбор денег родителями "на шторы"

Юрист предложил запретить в школах сбор денег родителями "на шторы"

Ранее адвокат Евгений Одоев рассказал, что если руководство или учителя требуют финансовой "помощи" от родителей, то те могут обратиться в полицию.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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