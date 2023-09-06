В Госдуме напомнили о незаконности школьных поборов на "ремонт и шторы"

"Несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет пять-шесть назад, но вместе с тем ещё до конца себя не изжили. Школы умудряются через родительские комитеты собирать деньги на замену штор, на небольшой ремонт и так далее. Это недопустимо", — заявила Бессараб.