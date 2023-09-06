В Госдуме напомнили о незаконности школьных поборов на "ремонт и шторы"
Депутат Госдумы Бессараб: Поборы в российских школах незаконны
Школьные поборы на шторы, ремонт и прочее незаконны, они существуют вопреки всем существующим запретам. Как заявила "Ленте.ру" член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, данное явление — недопустимо.
"Несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет пять-шесть назад, но вместе с тем ещё до конца себя не изжили. Школы умудряются через родительские комитеты собирать деньги на замену штор, на небольшой ремонт и так далее. Это недопустимо", — заявила Бессараб.
Она также уточнила, что не все поборы незаконны, некоторые допустимы. Например, организационные сборы на празднование выпускного.
Ранее адвокат Евгений Одоев рассказал, что если руководство или учителя требуют финансовой "помощи" от родителей, то те могут обратиться в полицию.
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