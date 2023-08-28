Родителям рассказали, как избежать поборов в школах

В российских школах должно быть всё для организации учебного процесса, так как образовательные учреждения получают на это деньги из бюджета. Поэтому если руководство или учителя требуют финансовой "помощи" от родителей, то те могут обратиться в полицию. Об этом заявил адвокат Евгений Одоев, подчеркнув, что поборы являются незаконными.

"Есть городской и федеральный бюджеты, которые выделяют деньги на все нужды, например новые парты, ковры, учебники, что угодно. Если деньги требуют с родителей, это фактор вымогательства, которым занимаются правоохранительные органы, поэтому родители могут обратиться в полицию или прокуратуру", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Адвокат пояснил, что в таком случае проведут проверку, чтобы понять, куда ушли деньги, которые выделило государство. Если у школы нет средств на ремонт, то она сама должна направить ходатайство к местной администрации.