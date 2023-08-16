Юрист предложил запретить в школах сбор денег родителями "на шторы"

Школьные поборы в российских школах недопустимы, заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. Он отметил, что финансирование учреждений среднего образования сильно изменилось, сейчас оно идёт, в частности, из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

"Сегодня у школ есть всё, чтобы достойно встретить учеников и полностью обеспечить учебный процесс. Регионы в необходимом количестве выделяют деньги на ремонт, замену устаревшего оборудования и укрепляют материально-техническую базу школ. Там, где это не делается, можно говорить о направлении финансирования на другие цели, что наказуемо, или о выборе недобросовестных подрядчиков. И это проблема нерадивого директора школы, а не родителей", — отметил Соловьёв в беседе с RT.

Юрист добавил, что в некоторых российских регионах школьные поборы запрещены указами губернаторов. Зачастую родителей просят скинуться на шторы, краску, кулер, скоростной интернет или подарки учителям, однако не стоит путать удобство и дополнительные опции для обучающихся со стремлением приобрести вещи, "влияющие на учебный процесс", подчеркнул Соловьёв. В подобных случаях он посоветовал обращаться к директору, а если ничего не меняется, то в районный отдел образования, прокуратуру и к главе муниципалитета.

"Сегодня необходимо вести речь о запрете для разных родительских инициативных групп на любую финансовую деятельность. Ведь подчас именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на "финансовую иглу" администрацию учебного заведения", — считает эксперт.

По его мнению, взрослые таким спонсорством надеются повысить лояльность к детям. В то же время Соловьёв отметил, что расходы на кино, экскурсии и пособия не в рамках школьной программы могут лечь на родительские плечи.