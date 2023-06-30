Россиянам напомнили о льготах, которые могут получить родители и пенсионеры

Родители учеников первого класса, а также пенсионеры могут получить дополнительную выплату от работодателя. Однако для этого они должны участвовать в программе соцподдержки работников, пишет URA.ru со ссылкой на вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасию Хрусталёву.

"Ряд работодателей участвует в программах социальной поддержки своих работников. На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определённый период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя", — посоветовала Хрусталёва.

По её словам, существует перечень редких выплат от государства. В том числе речь идёт о ежемесячных социальных пособиях для медработников первичного звена (докторах районных больниц, работниках отделений скорой помощи и так далее) в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей.

Донорам крови тоже полагаются денежные средства. Существуют соцвыплаты и за особые заслуги перед страной, в том числе Героям России, Героям труда, ветеранам войн и обладателям государственных наград, добавила Хрусталёва.