10 ну очень свирепых котиков, которые даже собаке покажут, кто в доме хозяин

"Забрала собаку от грумера, и, видимо, моя кошка не очень довольна, что я вернула её обратно", — missmegane.

Фото © Reddit / missmegane

"Моя кошка не одобряет любовь человека и собаки... Я даже не знала, что она может сделать такую морду недовольную", — nanatalada.

Фото © Reddit / nanatalada

"С котятами лучше не играть", — Hipster007.

Фото © Reddit / Hipster007

"Хозяин просто хотел посмотреть новости", — DailyPicksandFlicks.

Фото © YouTube / DailyPicksandFlicks

"Боялись, что придётся защищать кота от собаки, а оно вот так получилось", — Logic007.

Фото © Reddit / Logic007

"Мой приятель недавно женился, и вот как он пытался познакомить своего кота с её собакой", — shinypup.

Фото © Reddit / shinypup

"Моему коту не нравится новая собака... Я бы сказал, он её ненавидит", — gaymerRaver.

Фото © Reddit / gaymerRaver

"Его забили в угол!" — koodie25.

Фото © Reddit / koodie25

"Когда первая встреча кота и собаки прошла не очень удачно", — nutrii.

Фото © Reddit / nutrii

"Надо как-то запретить коту издеваться над пёсиком", — brown2hm.