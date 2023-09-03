Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 05:00

10 ну очень свирепых котиков, которые даже собаке покажут, кто в доме хозяин

Представляем вам злых пушистиков, которые наглядно покажут, кто главный в доме не только хозяевам, но и другим питомцам. Удивительно, но усатые построили даже собак. Приготовьтесь узнать о самых крутых котах в мире.

"Забрала собаку от грумера, и, видимо, моя кошка не очень довольна, что я вернула её обратно", — missmegane.

Фото © Reddit / missmegane

Фото © Reddit / missmegane

"Моя кошка не одобряет любовь человека и собаки... Я даже не знала, что она может сделать такую морду недовольную", — nanatalada.

Фото © Reddit / nanatalada

Фото © Reddit / nanatalada

"С котятами лучше не играть", — Hipster007.

Фото © Reddit / Hipster007

Фото © Reddit / Hipster007

"Хозяин просто хотел посмотреть новости", — DailyPicksandFlicks.

Фото © YouTube / DailyPicksandFlicks

"Боялись, что придётся защищать кота от собаки, а оно вот так получилось", — Logic007.

Фото © Reddit / Logic007

Фото © Reddit / Logic007

"Мой приятель недавно женился, и вот как он пытался познакомить своего кота с её собакой", — shinypup.

Фото © Reddit / shinypup

Фото © Reddit / shinypup

"Моему коту не нравится новая собака... Я бы сказал, он её ненавидит", — gaymerRaver.

Фото © Reddit / gaymerRaver

Фото © Reddit / gaymerRaver

"Его забили в угол!" koodie25.

Фото © Reddit / koodie25

Фото © Reddit / koodie25

"Когда первая встреча кота и собаки прошла не очень удачно", — nutrii.

Фото © Reddit / nutrii

Фото © Reddit / nutrii

"Надо как-то запретить коту издеваться над пёсиком", brown2hm.

Фото © Reddit / brown2hm

Фото © Reddit / brown2hm

10 несчастных пушистиков, которых покусали осы, и теперь они мучаются с опухшими мордами

10 несчастных пушистиков, которых покусали осы, и теперь они мучаются с опухшими мордами

Обложка ©

Reddit / Hipster007, shinypup

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров