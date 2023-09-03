10 ну очень свирепых котиков, которые даже собаке покажут, кто в доме хозяин
Представляем вам злых пушистиков, которые наглядно покажут, кто главный в доме не только хозяевам, но и другим питомцам. Удивительно, но усатые построили даже собак. Приготовьтесь узнать о самых крутых котах в мире.
"Забрала собаку от грумера, и, видимо, моя кошка не очень довольна, что я вернула её обратно", — missmegane.
Фото © Reddit / missmegane
"Моя кошка не одобряет любовь человека и собаки... Я даже не знала, что она может сделать такую морду недовольную", — nanatalada.
Фото © Reddit / nanatalada
"С котятами лучше не играть", — Hipster007.
Фото © Reddit / Hipster007
"Хозяин просто хотел посмотреть новости", — DailyPicksandFlicks.
Фото © YouTube / DailyPicksandFlicks
"Боялись, что придётся защищать кота от собаки, а оно вот так получилось", — Logic007.
Фото © Reddit / Logic007
"Мой приятель недавно женился, и вот как он пытался познакомить своего кота с её собакой", — shinypup.
Фото © Reddit / shinypup
"Моему коту не нравится новая собака... Я бы сказал, он её ненавидит", — gaymerRaver.
Фото © Reddit / gaymerRaver
"Его забили в угол!" — koodie25.
Фото © Reddit / koodie25
"Когда первая встреча кота и собаки прошла не очень удачно", — nutrii.
Фото © Reddit / nutrii
"Надо как-то запретить коту издеваться над пёсиком", — brown2hm.
Фото © Reddit / brown2hm
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Hipster007, shinypup